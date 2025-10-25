La prensa internacional reacciona a la propuesta de Sánchez sobre el cambio de hora: "No es nada nuevo"

El prestigioso medio financiero italiano Il Sole 24 Ore ha dedicado un amplio análisis a la propuesta del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de eliminar el cambio horario estacional. El periódico subraya que esta iniciativa, aunque ha generado debate, "no es reciente" y ya fue objeto de discusión a nivel europeo hace siete años.

La publicación recuerda que Sánchez lanzó su propuesta mediante un vídeo el pasado lunes, justo antes del cambio al horario de invierno, argumentando que "cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido".

El presidente español añadió que esta práctica "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

El análisis del medio italiano

Massimo De Laurentiis, periodista de Il Sole 24 Ore, examina en su artículo qué ocurrió con aquel intento de abolir el cambio horario en la Unión Europea. Señala que el líder socialista "ha vuelto a poner de relieve un tema que a menudo vuelve al debate, pero que sigue sin resolverse", refiriéndose a la posibilidad de eliminar definitivamente esta práctica en el continente.

El medio detalla que en 2018 la Comisión Europea realizó una consulta pública donde el 84% de los participantes se mostró a favor de eliminar el cambio, porcentaje que alcanzó el 93% en el caso de España. Aunque el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2019 permitir a cada estado miembro decidir su horario estándar, el proceso finalmente se estancó.

Il Sole 24 Ore advierte que la iniciativa española se encuentra actualmente "en sus etapas preliminares" y necesitará "una mayoría cualificada en el Consejo", lo que significa el apoyo de al menos 15 de los 27 países que representen el 65% de la población europea. El rotativo concluye de manera contundente que, "por el momento, el fin del cambio de hora sigue siendo una hipótesis", poniendo en perspectiva las posibilidades reales de que la propuesta prospere a corto plazo.