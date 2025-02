Una psicóloga revela las claves para recuperar la confianza tras una infidelidad: "Contacto cero"

¿Es posible sanar las heridas de un corazón destrozado en mil cachos? Según Andrea Vicente, en su visita a BeduckPodcast, psicóloga especializada en problemas de pareja, la respuesta es un claro sí, aunque guardando cierto matices. En ocasiones, una ruptura te transporta a la más absoluta fatalidad, porque no hay nada más oscuro que el preciso momento en el que se termina el amor. La confianza, que es el motor de toda relación, se concibe como algo lejano e inalcanzable cuando se produce una infidelidad, pero es posible volver a conseguirla si se lleva a cabo un proceso de reconstrucción basado en la sinceridad y el cariño.

Es preciso asegurar que todo depende del tipo de traición. La psicóloga aclara que "hay infidelidades que han sido dobles vidas, no es lo mismo que una esporádica que ha pasado una noche". En este último caso, no existe una base emocional donde los dos sujetos se apoyen, por lo que, se trata de una conexión centrada en la atracción física y no sentimental. No obstante, cada uno tiene su baremo, su orden, y es entonces donde entra a escena la concepción de cada uno, de cada miembro de la pareja. Es así como el perdón nace del día a día, de entender el amor como una unión, sin secretos ni escondites.

"Estoy perdonando una noche de sexo o estoy perdonando que has estado con ella un año acostándote todos los días" indica Vicente. De hecho asegura que en ningún momento se ha de coartar el discurso, pues los detalles más significativos, que ayuden al debate, han de ser esclarecidos para iniciar el proceso de reconstrucción, pero también de duelo. Sin embargo, a veces la situación es más difícil que todo eso, en ocasiones el contacto con la otra parte,la cruz de la infidelidad, es casi a diario e inevitable. Algunas relaciones se desarrollan en el ámbito laboral o en espacios habituales. "Contacto cero" con la tercera persona asegura.

¿Cómo perdonar una infidelidad?

"Yo me considero la salvadora de las infidelidades" afirma la terapeuta. La reconstrucción del querer ha de ser vista desde un prisma favorable, siempre y cuando perdonar sea una opción, y es la persona que ha llevado a cabo la acción la que tiene que tomar la iniciativa de cambio. La balanza se decanta por el lado que más cojea para volver al equilibrio que surge del afecto, cuando este se encuentra. "El primer mes y el segundo se habla de la infidelidad" explica Andrea Vicente. Si se trata de huir de la problemática es posible que vuelva a suceder con el tiempo, por lo que, dentro del caos, hay que buscar cierta normalidad.

La parte dolida ha de ser consciente de la situación intentando no caer en el rencor rutinario: "Tu mujer o tu marido te pueden preguntar lo que le de la gana". La voz cantante la ha de llevar el miembro infiel, pues es el que, a través de sus actos, recuperará la confianza de su pareja. "Si tu quieres perdonar tienes que poner todo sobre la mesa" aclara. Por tanto, el tiempo ha de ser el verdadero jurado, ya que, aunque en algunas situaciones los dos bandos pongan todo de su parte es posible que la daga que propicio dicha herida nunca desaparezca. Todo es intentarlo.

El día a día de una infidelidad reciente, ¿cómo sanar?

"La persona que ha sido infiel, a parte de pedir perdón mil veces, tiene que demostrar conductas de lealtad" confirma la psicoanalista del amor. Además también se pone en el supuesto de dicha postura: "Mira mi vida voy a salir con mis amigos, te echo de menos, estoy pensando en ti,... Es decir darle tranquilidad". También aconseja que, tras una traición de este calibre, enseñar el móvil a la otra persona es una buena acción de confianza. Aunque a largo plazo es aconsejable que eso desaparezca para volver a la rutina previa, el itinerario que exigía el amor antes de su desaparición.