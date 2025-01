Una psicóloga de prestigio explica como lidiar con los pensamientos negativos

A veces los pensamientos negativos se apoderan de nuestra mente y no nos permiten realizar aquellas actividades que realmente sí queremos hacer. Esto sucede en muchos casos cuando queremos iniciarnos a realizar algún deporte y no somos capaces de levantarnos de la cama o del sofá. De igual manera sucede con algunas tareas cotidianas como poner la lavadora o limpiar la casa.

Este tipo de pensamientos pueden derivar en ansiedad o tristeza, quitándole así el placer a la vida y agravando la salud física y mental de miles de personas. Por ello, es imprescindible aprender a manejarlos.

Cómo manejar los pensamientos negativos

La psicóloga y escritora Patri Ramírez conocida en el mundo laboral como Patri Psicóloga explica en el podcast Endor Technologies cómo lidiar con los pensamientos negativos. La profesional lo aclara mediante su propio ejemplo, "yo cuando salgo a correr por las mañanas, la gente se cree que soy una motivada de la vida y que salgo como si las endorfinas se hubiesen liberado antes de correr. No es así, yo también tengo pereza, a veces estoy cansada. Lo que hago es actuar al margen de tus pensamientos".

"Mis pensamientos van por ahí hablando solos, se montan una fiesta «¿Dónde vas con frío? Hace viento en Zaragoza», pero yo mientras me voy vistiendo me pongo la ropa de runnig, las zapatillas, subo arriba, me tomo un café, la cabeza sigue hablando. Lo que hago es no relacionarme con ella. Tenemos que tener esa facultad para desconectarnos de nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos no son verdades. Realmente yo no quiero no correr, pero mi cabeza busca esa parte cómoda de descanso y me va diciendo quédate en casa".

Explica que "basta con no ponerte a hablar con esos pensamientos dejarlos ahí y actuar en función de lo que quieres hacer y no de lo que tu cabeza te dice que hagas". Por su parte, ella lo que utiliza es la técnica de repetir la frase: "cartucho, cartucho que no te escucho, me tomo mi café y como ya estoy vestida de runnig".

El poder de la voluntad

Para aquellos que no tienen voluntad también tiene algunas palabras. Lo primero que hay que contestar afirma es que "¿Por qué necesitas voluntad? Nosotros hemos creado un sistema donde sin motivación y sin voluntad no voy a hacer nada, me parece que esto es excesivamente hedonista, nos hemos olvidado de la cultura del esfuerzo".

Si no tienes voluntad, actúa como si la tuvieras. Si no tienes una cualidad actúa como si la tuvieras. ¿No tienes fuerza de voluntad para hacer ejercicio? Empieza a copiar a otra persona que tiene voluntad y hacer lo mismo que hace esa persona, e igual tu puedes programar tu mente y decirte "puedo hacer esto teniendo motivación o no teniéndola". No puedes esperar el momento perfecto, hay que sobreponerse a esa falta de voluntad, a esa falta de pereza. Acaba diciendo: "ponte a hacer cosas, sin ganas y ya verás como el bienestar que produce eso que tienes que hacer pero que no te apetece se convertirá luego en tu motivación"