"¡Pues claro que estoy de lulu!": Qué significa la famosa expresión de "Inside Out 2" y de dónde viene

El pasado 19 de junio fue el estreno mundial de la película de Disney "Inside Out 2" ("Del revés 2", en España), la cual ha conseguido posicionarse en tan solo tres días como la quinta película más taquillera de 2024, y podría ascender más en el ranking durante lo que resta de año.

Según la compañía, esta obra “logró el mayor estreno animado mundial de todos los tiempos”, rompiendo récords tras el primer fin de semana desde su estreno. En menos de un mes, "Inside Out 2" ya ha recaudado más de 460 millones de euros en todo el mundo.

¿De qué trata su historia?

La cinta aborda las cuestiones psicológicas que se producen sobre la vida de la niña que se muda con su familia a San Francisco (California), y ya se convirtió en un éxito de taquilla en 2015 con su primera entrega.

La característica que hace única e irrepetible la trama de "Inside Out 2" es que las propias emociones de la protagonista tienen una representación física, y se las puede ver discutiendo acaloradamente entre ellas.

La chica está en plena adolescencia, por lo que las hormonas y otras situaciones la llevan a sentir todo de manera exagerada y vivir con los sentimientos siempre "a flor de piel".

Cada emoción tiene un color de piel y unas características fisiológicas distintas, acordes con el sentimiento que representan. En la primera entrega pudimos conocer a las cinco principales: "Alegría", "Tristeza", "Miedo", "Asco" e "Ira".

Pero ahora que la protagonista se ha hecho más mayor, ha adquirido mayor nivel de madurez y con ello, ha desarrollad o nuevas emociones más complejas: "Ansiedad", "Envidia", "Vergüenza" y "Aburrimiento", que vendrán a desestabilizar aún más su cabeza.

¿Qué significa "estar de lulu"?

Es sin duda la frase con la que más se han quedado todos los espectadores después de salir de las salas de cine, y es que la mayoría de personas desconoce de dónde viene esta expresión o qué significa exactamente "estar de lulu".

Como bien explica la "influencer" y divulgadora lingüística María G. Durán (@mariaspeaksenglish) en un vídeo que compartió a través de sus redes sociales, "estar de lulu" proviene de un debate creativo sobre la traducción de una expresión inglesa.

En cierta momento de la película (no desvelaremos cuál, alerta: no hay spoiler), la emoción "Alegría" discute con el resto de sus compañeras porque dice que es muy duro ser siempre positiva mientras el resto solo se queja.

Ante una acusación de estar actuando de manera impulsiva y poco racional, "Alegría" le grita a las otras emociones "Delusional?! Of course I'm delusional!", una expresión que en inglés es de uso muy común, pero que entre los diferentes países de habla hispana ha abierto un acalorado debate por su traducción.

Sin embargo, a pesar de las muchas veces que la comunidad latina se ha mofado de las traducciones españolas de algunos títulos o frases de películas, parece que esta vez ha sido España la que les ha dado una lección de cómo resolver de forma magistral la diferencia de idiomas.

Se acabaron las coñas con "The naked gun" (La pistola desnuda), que en España se tituló "Agárralo como puedas", con "The Pacifier" como "Un canguro superduro" o con la saga de "Fast & Furious" como "Rápido y furioso". Esta vez, el doblaje español ha salido victorioso.

Y es que la traducción que han hecho en México de "Of course I'm delusional" sería "¡Pues claro que estoy trastornada". Si bien no es del todo incorrecta, realmente si pretendían hacer un simple cambio de idioma lo más acertado habría sido utilizar "delirante".

Aquí es donde entra la maestría de los traductores españoles, que muy resolutivamente decidieron utilizar "¡Pues claro que estoy de lulu!", una expresión de acuñación muy reciente que viene directamente de esta palabra inglesa "delusional".

Como bien explica la divulgadora lingüística, es un término que se utiliza cada vez más entre los miembros de la generación Z y, en su opinión, es toda "una decisión muy acertada". "Estar de lulu" quiere decir algo así como encontrarse delirante o desquiciado.