¿Por qué las personas mayores tienden a oler mal? Hay una explicación

Es común escuchar que las personas mayores desprenden mal olor y la ciencia ha investigado las causas detrás de este fenómeno. Lejos de ser un mito o una cuestión de higiene, este olor particular tiene una base biológica relacionada con el envejecimiento de la piel y la química corporal.​

Investigaciones han identificado al '2-nonenal', un aldehído insaturado, como el principal responsable del olor asociado a la edad. Este compuesto se forma cuando los ácidos grasos insaturados presentes en la piel se oxidan. A medida que envejecemos, especialmente a partir de los 40 años, la producción de antioxidantes naturales en la piel disminuye, facilitando la oxidación de estos ácidos grasos y, en consecuencia, la formación de 2-nonenal, cuya presencia aumenta con la edad.

Además de la producción de 2-nonenal, otros factores influyen en el cambio del olor corporal en las personas mayores:​

Alteraciones en las glándulas sebáceas y sudoríparas: Con la edad, la actividad de estas glándulas se modifica, afectando a la composición y cantidad de las secreciones cutáneas.

Cambios hormonales: Las variaciones hormonales propias del envejecimiento pueden alterar la producción de lípidos en la piel, contribuyendo al desarrollo del olor característico.

Factores externos: La dieta, ciertos medicamentos y condiciones médicas subyacentes también pueden influir en el olor corporal de las personas mayores.

Es importante destacar que, aunque este olor es perceptible, no necesariamente es desagradable. Un estudio publicado en la revista 'PLOS ONE' en 2012 reveló que los participantes podían identificar la edad de una persona basándose únicamente en su olor corporal, pero no lo calificaban como desagradable.