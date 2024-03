¿Por qué soñamos que nos caemos? Este es el significado de tus sueños

Soñar que caemos es uno de los sueños más comunes que experimentamos las personas. Este tipo de sueño suele acompañarse de una sensación de vacío y luego llega el sobresalto. Sin embargo, cada persona es un mundo y en el contexto onírico, las interpretaciones vienen de la mano de las vivencias o sentimientos de cada quien.

El famoso psicoanalista, Sigmund Freud, planteó en su momento que los sueños eran visiones alucinatorias de nuestros deseos. Para él, todos los sueños son mensajes enviados desde el inconsciente y para descifrarlos es necesario entender nuestra propia actividad anímica. En este orden de ideas, para Freud los sueños siempre hablan de nosotros mismos así sea de manera simbólica.

En el mundo existen muchas creencias que interpretan los sueños de diversas maneras. Para algunos, los sueños son premonitorios; para otros, son mundos paralelos. No obstante, aunque la ciencia no ha llegado a una respuesta consensualmente satisfactoria, hay teorías que sugieren que soñar no es más que un procesos fisiológico que nos ayuda a consolidar la memoria (específicamente durante el sueño REM), a procesar las emociones o solo ser estimulación cerebral.

Soñar que te caes: ¿psicoanálisis o biología?

El sueño de caerse y despertar con terror puede ser un reflejo de inseguridad o falta de control en la vida actual. Pero si el sueño no provoca una reacción emocional significativa, podría indicar una mayor capacidad para enfrentar desafíos difíciles. Por otro lado, cuando nos despertamos de golpe puede deberse a una manifestación de momentos de vergüenza o el temor a los nuevos retos

Algunos expertos en el campo del sueño plantean otra interpretación. Argumentan que este sueño de caer es una forma en la que el cerebro comunica al cuerpo que está experimentando un inicio súbito de sueño, lo que se conoce como espasmos mioclónicos o sacudidas hípnicas.

Estos espasmos son esos breves movimientos musculares involuntarios que ocurren justo cuando nos estamos quedando dormidos. Aunque su causa exacta no está completamente comprendida, se cree que pueden estar relacionados con la transición entre la vigilia y el sueño.

Esta teoría sugiere este sueño pueden ser una señal de que el sistema nervioso central está apagando las señales de movimiento voluntario del cuerpo mientras nos preparamos para entrar en el estado de sueño y la relajación muscular.

Otros sueños comunes