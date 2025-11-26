Quirónsalud revalida el sello dorado de la Joint Commission International Enterprise por su compromiso con la calidad asistencial y de gestión

El Grupo Quirónsalud ha sido reacreditado con el sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, el reconocimiento de mayor prestigio y exigencia a nivel mundial en el ámbito sanitario. Esta acreditación evalúa los sistemas de gestión asistencial y operativa desde la perspectiva de la calidad, la seguridad del paciente y la eficiencia de los procesos.

Con esta reacreditación, Quirónsalud se convierte en el primer grupo de salud privado a nivel mundial en revalidar este reconocimiento, que había obtenido por primera vez en 2022, cuando se convirtió en el primer grupo hospitalario privado del mundo y en la primera entidad sanitaria de Europa en conseguirlo.

Entonces, el equipo auditor destacaron la solidez de su modelo de gestión, la excelencia en la atención y el alto nivel y cualificación de sus profesionales, así como el entusiasmo y la cultura de mejora continua. En esta ocasión, los auditores han resaltado la madurez de su sistema de gestión, el uso de datos, la gobernanza y liderazgo y la alineación estratégica, así como la capacidad de despliegue en los diferentes centros del Grupo.

El sello dorado de la Joint Commission International Enterprise, que debe ser renovado cada tres años, reconoce el compromiso de Quirónsalud con la mejora continua de la calidad y la creación de un entorno seguro para el paciente en el conjunto de sus hospitales, reflejando una cultura de gestión de la calidad orientada a la minimización de riesgos y a garantizar la mejor experiencia posible para sus pacientes.

Actualmente, nueve de sus centros cuentan ya con esta acreditación: - Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario La Luz, Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Quirónsalud Torrevieja y Clínica Imbanaco, en Colombia- y cuatro más están en proceso de obtenerla por primera vez.

Esta reacreditación consolida la apuesta del Grupo por la excelencia asistencial mediante un modelo de gestión de mejora continua que establece como herramienta fundamental la medición de indicadores y el establecimiento de objetivos concretos de mejora que involucran a todos los niveles de la organización.

Además, Quirónsalud está inmerso en una profunda transformación digital que mejora la eficiencia, libera a los profesionales sanitarios de cargas administrativas y les permite dedicar más tiempo a la atención personalizada a los pacientes. Al mismo tiempo, integra la sostenibilidad como eje fundamental de su actividad, promoviendo prácticas responsables que contribuyen a un sistema sanitario más seguro, eficiente y respetuoso con el entorno.

La Joint Commission International, organización sin ánimo de lucro presente en más de 100 países, audita hospitales, sistemas y agencias de salud, ministerios gubernamentales e instituciones, para promover estándares asistenciales rigurosos y garantizar la seguridad del paciente.