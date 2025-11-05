Ramón Vallès, piloto: "Este error con tu móvil en el avión puede poner en peligro el vuelo"

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el piloto comercial Ramón Vallès ha lanzado una advertencia directa a los pasajeros: un uso imprudente del móvil y otros dispositivos electrónicos durante el vuelo puede convertirse en un riesgo real a bordo. "Recientemente hemos visto algún incidente de una batería de un dispositivo electrónico que, por alguna circunstancia que habría que investigar, se ha prendido fuego dentro del avión", explica.

Vallès recuerda que hoy "todo el mundo tiene un teléfono móvil" y que a menudo se viaja, además, con baterías externas, tabletas y ordenadores. Todos ellos contienen elementos capaces de sobrecalentarse y provocar un incendio si no se manejan correctamente.

"Siempre que carguéis un dispositivo en el avión, que esté controlado, que esté a la vista, que esté ventilado", insiste. "No carguéis nunca dentro del bolsillo o de la mochila, porque la temperatura sube, no hay ventilación posible y ahí corre el riesgo de que se prenda fuego".

Por qué las baterías no van en la bodega

El piloto aprovecha para aclarar una de las normas que más dudas genera entre viajeros: las baterías de litio deben ir en cabina. "Por eso las baterías no deben viajar en la bodega, viajan arriba", señala. Incluso en el caso de sillas eléctricas, la práctica habitual es mandar la silla a bodega y subir la batería a cabina para mantenerla "en todo momento controlada".

Si, pese a las precauciones, una batería se incendiara, Vallès detalla la respuesta a bordo: bajar la temperatura con líquido, con agua fría y seguir un procedimiento establecido por la tripulación para sofocar el incidente y evitar la propagación.