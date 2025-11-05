El secreto para evitar la humedad en los armarios durante el otoño

Con la bajada de temperaturas y el aumento de la humedad típica del otoño, muchos hogares sufren un problema recurrente: los armarios húmedos y el olor a cerrado en la ropa. Sin una correcta ventilación y control del ambiente, puede desarrollarse moho, manchas e incluso malos olores difíciles de eliminar. Sin embargo, existe un método casero muy eficaz para combatir este problema sin recurrir a costosos deshumidificadores: utilizar bolsas de sal gruesa para absorber la humedad.

Este sistema tradicional vuelve a ganar popularidad gracias a su sencillez y bajo coste, y expertos en mantenimiento del hogar lo recomiendan especialmente para pisos pequeños o habitaciones con poca ventilación.

Cómo funciona la sal para combatir la humedad

La sal es un potente absorbente natural que atrae y retiene la humedad del ambiente. Cuando se coloca en recipientes o bolsas dentro del armario, ayuda a mantener el espacio seco, evitando que las fibras textiles absorban agua y desarrollen olor.

Para aplicarlo en casa, basta con:

Colocar sal gruesa en pequeñas bolsas de tela o calcetines viejos.

Distribuirlas en estantes y rincones del armario.

Cambiarlas cada dos o tres semanas, o cuando se humedezcan.

Algunas personas potencian el efecto añadiendo unas gotas de esencia aromática, como lavanda o eucalipto, que además perfuman la ropa de forma natural.

Más medidas para un armario libre de moho

Ventilar los armarios abriendo las puertas diariamente

Evitar guardar ropa húmeda o recién planchada

Utilizar perchas de madera, que también absorben humedad

No saturar el espacio para permitir el flujo de aire

Colocar papel periódico o tiza como absorbentes alternativos

Si ya hay manchas de humedad, conviene limpiar con una mezcla suave de agua y vinagre antes de implementar cualquier medida preventiva.

Un truco económico y eficaz para el invierno

Con la energía más cara y las calefacciones funcionando en modo ahorro, soluciones naturales como esta se vuelven aliadas en la gestión del hogar. Mantener los armarios secos no solo cuida la ropa, también evita problemas de salud asociados a hongos y malos olores.

Un pequeño gesto que marca una gran diferencia y permite afrontar el otoño con un ambiente más saludable dentro de casa.