Seis países bloquean el decreto de la regulación del consumo de tabaco en Europa

El Gobierno se ha estrellado en Europa en el trámite de modificación del Real Decreto que modifica el Real Decreto 570/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados. El día 28 de abril finalizó el plazo del trámite TRIS en la Unión Europea y seis países han presentado sus “exposiciones razonadas” sobre el proyecto en las que consideran que las medidas propuestas por España les perjudican. España ha presentado en 2023 y 2024 unos 50 proyectos sobre regulaciones españolas y en ninguno de estos procesos ningún país ha presentado sus alegaciones. En esta, sobre la nueva regulación del tabaco se han presentado cinco.

Rumanía, Hungría, República Checa, Italia, Suecia y Grecia han presentado sus objeciones y el proyecto estrella de Mónica García sobre la regulación del consumo de tabaco, que no se debatirá en España pero sí en Europa. Con la reprobación de estos países el trámite en Europa se prorroga hasta el 28 de julio.

La gran sorpresa ha sido Suecia, el primer país del mundo "libre de humo" al lograr que menos del 5% de su población sea fumadora, gracias a la reducción del consumo de cigarrillos y el auge del consumo de tabaco sin humo, como el snus y las bolsitas de nicotina. El caso es que Suecia defiende la no injerencia en temas europeos y apenas participa en los procesos TRIS. De hecho, desde 2005 Suecia solo ha enviado exposiciones razonadas en cuatro ocasiones. Esta vez es la quinta. Solo España envía anualmente unos 25 proyectos al trámite TRIS.

Hasta ahora los países han tenido tres meses para presentar su exposición razonada sobre los efectos del decreto en la libre circulación de servicios en la Unión Europea. A partir de ahora, los países deben esperar al dictamen de la Comisión Europea. Según fuentes conocedoras de estos trámites europeos el proyecto ha sido bloqueado y “la opinión de la Comisión es importante. Si bien no tiene efectos vinculantes, el tono del dictamen marcará el futuro del Real Decreto” que en España no fue del agrado de los ministerios de Industria, Agricultura o Hacienda. Por tanto, a la vista del dictamen europeo los ministerios antes citados pueden incidir con mayor fuerza en el criterio de sanidad. Que cinco países hayan presentado objeciones no es una buena noticia para Mónica García.

Tras el traspiés europeo, una nueva encuesta de la consultora internacional Dynata revela una abrumadora oposición entre los consumidores españoles a la prohibición, de facto en el Real Decreto así se contempla, de las bolsas de nicotina al limitar la nicotina de las bolsas a 0,99 mg y prohibir todos los sabores excepto el de tabaco. Los resultados de esta investigación muestran que más de 8 de cada 10 (84%) usuarios de bolsas de nicotina se oponen a la decisión. La prohibición de sabores, por su parte, es considerada un error porque 9 de cada 10 (90%) usuarios consideran los sabores un factor clave en su decisión de usar bolsas de nicotina. Además, la propuesta del gobierno español de limitar la concentración de las bolsitas a 0,99 mg contradice el informe del Instituto Alemán de Evaluación de Riesgos (el primer organismo regulador de seguridad de productos en Europa en evaluar estos productos), que afirma que un máximo de 16,6 mg por bolsita es una mejor alternativa para ayudar a las personas a dejar de fumar.

Los expertos consideran que estas prohibiciones recogidas en el decreto del departamento liderado por Mónica García tendrán impacto directo en la salud porque pueden impulsar a los consumidores a volver a los cigarrillos, ya que dos tercios de los usuarios encuestados en España afirman que su decisión de empezar a usar bolsitas se debió a motivos de salud, principalmente para reducir o dejar de fumar. También, la investigación sugiere otras consecuencias imprevistas. Un tercio de los consumidores recurriría a compras transfronterizas o a fuentes alternativas en línea si se aplicara la prohibición, mientras que otro tercio volvería a fumar. Solo el 6% indicó que dejaría la nicotina por completo, lo que demuestra la ineficacia de la implementación de una prohibición.

En tres meses, la Comisión dictaminará sobre el Real Decreto que, de facto, cierra las puertas a medidas alternativas a los fumadores y que están haciendo bajar el consumo de tabaco medicinal. Sin embargo, no se espera una resolución hasta septiembre ya que el plazo finaliza el 28 de julio. Las objeciones de Suecia pueden llegar a ser determinantes.