Siciliana Elbar, jubilada, alerta a los jóvenes: “Lo tenéis más negro que una hormiga”

Jóvenes y pensionistas son dos colectivos con mucho en común. Ambos son vulnerables a nivel económico y son olvidados en muchas ocasiones por las autoridades a la hora de abordar sus problemas. El problema para los primeros es mayor puesto que tienen toda la vida por delante y las opciones de progresar cada vez son menores en España ya que los sueldos se mantienen y los precios se disparan, especialmente en la vivienda.

Según la edad, la visión de muchos aspectos de la vida cambia y a veces es incluso opuesta. El programa de televisión 'laSexta Xplica' junta habitualmente a ambos colectivos para reflexionar sobre distintos temas de actualidad. Siciliana Elbar, una mujer jubilada, dejó una dura reflexión sobre el futuro de los jóvenes en España que asusta y que no comparten, como se apreció en la respuesta de Jorge de Alba, del colectivo Lideremos.

Así será el futuro de los jóvenes en España

La pensionista no se mordió la lengua y fue muy directa sobre lo que está por venir en los próximos años: "Podéis emprender lo que queráis, pero en el momento en el que llegue la Inteligencia Artificial os va a barrer como escobas". Con un tono firme y tras advertir que "estaba callándose mucho", lanzó la bomba sobre lo que les espera a los jóvenes según su visión. La jubilada considera que se van a reducir drásticamente los puestos de trabajo con la tecnología.

La inteligencia artificial se convierte en nutricionista: dietas a medida para cada cuerpo y cada vida difoosion

Tiene claro lo que va a ocurrir: "En el momento en el que vayáis a pedir trabajo os dirán que no porque ya tendrán a dos robots trabajando". Cree que la tecnología va a sustituir el trabajo humano hasta en trabajos de cara al público: "Este caballero es de la hostelería, pues mire usted, contrate a dos o tres robots porque es lo que va a ocurrir". Puntualiza en los tiempos: "Es lo que va a haber, no a corto plazo". Con el paso de los años será así: "A largo plazo, preparaos los jóvenes porque lo tenéis más negro que una hormiga".

Jóvenes y jubilados, olvidados

Señala que el futuro es oscuro y no solo por la Inteligencia Artificial, también por el trato que hay hacia los más jóvenes: "Entre que no se hace nada por vosotros porque no les importáis a nadie...". Señala que es un paralelismo a lo que ocurre con los jubilados, que también denuncia que son abandonados: "Yo ya no sé si soy personal, animal o cosa". Se siente olvidada: "He llegado a la conclusión de que yo también soy memoria histórica".

Señaló algunos datos que muestran dicho olvido: "Con los sueldos que tenemos los pensionistas, solo falta que nos tiren a la cuneta. Tenemos un 2% cuando a los funcionarios les han subido un 14%". Acabó de forma contundente: ¿Estáis llorando vosotros? Que tenéis toda una vida por delante, que estáis en la flor de la vida, nosotros que estamos ya para el arrastre, dime cómo tenemos que estar".

La respuesta de los jóvenes

Jorge de Alba, del colectivo Lideremos, no pudo aguantar ante las insinuaciones sobre la Inteligencia Artificial y la pérdida de puestos de trabajo. "En absoluto", respondía el joven durante la intervención de Siciliana. De hecho, cree que esto le puede ayudar a los jóvenes: "La Inteligencia Artificial promueve la innovación". Bien usada, puede ayudar en los distintos proyectos que cualquier persona lleve a cabo tanto a nivel personal como profesional.