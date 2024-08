Soluciones efectivas para cortar cebollas sin derramar lágrimas

Cortar cebolla es una tarea habitual en la cocina y fundamental para darle ese toque especial a muchos de nuestros platos favoritos. Sin embargo, este simple acto puede convertirse en una verdadera odisea de lágrimas y ardor en los ojos. Pero no todo está perdido, hay trucos y consejos que nos pueden ayudar a evitar las temidas lágrimas de cocinero.

¿Por qué lloramos con las cebollas?

Las cebollas provocan lágrimas debido a una serie de reacciones químicas que ocurren cuando se cortan. Al cortar una cebolla, se rompen sus células y se liberan enzimas llamadas alinasas. Estas enzimas actúan sobre los compuestos que contienen azufre presentes en la cebolla, transformándolos en ácido sulfénico. El ácido sulfénico es inestable y rápidamente se convierte en un compuesto volátil llamado sulfóxido de tiopropanal.

Cebolla | Fuente: Stefan Schweihofer / Pixabay La Razón

El sulfóxido de tiopropanal se dispersa en el aire y llega a nuestros ojos. Al entrar en contacto con la humedad natural de los ojos, este compuesto se transforma en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un irritante potente que estimula las glándulas lagrimales para producir lágrimas en un intento de eliminar el irritante y proteger los ojos. Este proceso es lo que causa la sensación de ardor y el lagrimeo al cortar cebollas.

Las cebollas no son un producto sencillo. Pero no sólo porque nos hagan llorar cuando las manipulamos, sino también que pelarlas puede ser bastante tedioso y cortarlas siguiendo cierta simetría, en fragmentos del mismo tamaño, puede ser una tarea casi imposible. Todo esto puede hacer de pelar cebolla un proceso lento e incómodo. Pero no te preocupes, siguiendo el método que te presentamos a continuación, podrás pelar las cebollas rápidamente y conseguirás obtener porciones más o menos iguales… y lo mejor de todo, sin los odiosos lagrimones.

¿Cómo evitar los lagrimones?

El remedio ideal para evitar las lágrimas al cortar cebollas es utilizar gafas cerradas. Sin embargo, esta solución puede ser poco práctica y no tener mucho sentido a menos que necesitemos cortar una gran cantidad de cebollas. Además, no es una opción muy estética, aunque estemos en la intimidad de nuestro hogar. Afortunadamente, hay varias estrategias que podemos aplicar para reducir el lagrimeo.

Primero, debemos retirar la piel de la cebolla. Si la piel es muy fina y flexible, esto puede ser un poco complicado. Para facilitar el proceso, podemos hacer un corte en la base de la cebolla, retirando el disco basal, que es la parte blanca que une el bulbo con las raíces. Luego, realizamos un pequeño corte perpendicular a la base, lo que nos permitirá acceder fácilmente al borde de la capa exterior. Este método puede parecer un poco engorroso al principio, pero con la práctica se convertirá en un movimiento automático y rápido.

Una vez retirada la capa exterior, colocamos la cebolla en un bol con agua fría. Esto ayuda a eliminar el líquido resbaladizo y blanquecino que la envuelve. Además, también es recomendable sumergir el filo del cuchillo en agua fría. De esta manera, los compuestos volátiles sulfurados que provocan las lágrimas reaccionarán con el agua en lugar de hacerlo con nuestras lágrimas, minimizando así sus efectos irritantes.

Cuando estás cortando cebollas, no debes frotarte nunca los ojos. Es tentador, pero si cedemos a la tentación, el lagrimeo será mucho mayor mali maeder Pexels

Con la cebolla pelada y lavada, procedemos a cortarla. Podemos aprovechar el corte que hicimos en la base como apoyo para el siguiente paso. Es mejor usar un cuchillo bien afilado y realizar movimientos rápidos. Esto reduce las roturas celulares y la liberación de sustancias volátiles irritantes, además de disminuir la duración de las emisiones de gas, lo que ayuda a proteger nuestros ojos.

Cortamos varios gajos alrededor de la cebolla con el cuchillo, como si estuviéramos dibujando la forma de un asterisco. Luego, colocamos los gajos recién cortados en paralelo a la tabla de corte y los cortamos en cubitos lo más regulares posible. Por último, es importante recordar que nunca debemos frotarnos los ojos mientras cortamos cebollas. Aunque sea tentador cuando estamos llorando, si cedemos a la tentación, la irritación será mucho mayor y el lagrimeo se intensificará.