Soy repostera y así debes colocar el papel de horno en la freidora de aire

Las cocinas españolas han vivido una revolución en los últimos años con la llegada de un electrodoméstico que ha cambiado el panorama: la freidora de aire o airfryer. Se la llama de ambos modos y su característica más destacable es que utilizan aire caliente como sustitutivo del aceite utilizado por las freidoras tradicionales. Esto hace que sea más saludable, ya que en muchos alimentos la freidora de aire podría reducir entre un 70 y un 80% de las caloríasque aportaría el mismo producto si hubiera sido cocinado en aceite.

No es la única ventaja, también lo es su versatilidad, ya que permite cocinar alimentos muy diversos, y su mayor facilidad de limpieza. Es mucho más sencillo limpiar la airfryer que el horno. Además, para que sea todavía más sencillo, muchas personas colocan papel de horno para que la suciedad se quede ahí y no llegue hasta el instrumento en sí. Sobre lo adecuado de su uso o no hay mucho debate y Raquel Noblejas, una repostera especializada en freidora de aire que crea contenido en Instagram, arrojó luz sobre este tema.

¿Se debe usar el papel de horno en la freidora de aire?

Colocar papel de horno sobre el recipiente no es la mejor opción para esta experta: "Los antiadherentes de las freidoras de aire y la fácil limpieza de las mismas hace que los fabricantes no recomienden el uso de papel de horno a la hora de utilizarlas", explica. También hay otro tipo de recipientes reutilizables que son muy utilizados. Sin embargo, aunque el papel de horno no sea lo más recomendable, esta experta revela lo siguiente: "Si en alguna receta por cualquier motivo queremos ponerlos, hemos de saber cómo hacerlo para evitar riesgos".

Así se debe poner el papel de horno en la airfryer

El primer consejo es muy claro: "No se coloca en el fondo del recipiente donde se acumula la grasa". Es preferible ponerlo sobre la cesta que siempre viene incluida. Este es el motivo: "El fondo de las freidoras está diseñado para que circule el aire y si colocamos ahí el papel evitará que haga esa función correctamente". Además, el papel no debe ponerse según viene: "Ha de ir perforado para permitir el paso del aire y realizar la cocción de un modo adecuado".

Sin embargo, el principal error no es ponerlo sin perforar, es otro mucho más grave: "Nunca pondremos en funcionamiento la freidora de aire con el papel sin colocar alimentos encima". De hacerlo puede tener consecuencias fatales y no solo para la comida: "El aire hace que el papel suba hasta la resistencia y se queme pudiendo provocar un incendio de la máquina". Por tanto, siempre se deben poner alimentos encima y repartidos de forma equitativa: "No pondremos solo alimentos en una esquina porque subirá con el aire el resto del papel".

Aunque parezca lógico tras el consejo anterior, no se debe usar papel para cubrir los alimentos por el mismo motivo. La repostera explica una sencilla forma para cuando se quieran recubrir estos alimentos: "Podemos forrar moldes para hacer bizcochos pero hay que evitar que el papel sobresalga por arriba".

¿Cada cuánto hay que lavar la freidora de aire?

Las marcas que comercializan este electrodoméstico hacen varias recomendaciones sobre la limpieza adecuada. Lo más recomendable es limpiar la airfryer después de cada uso. Esto permite eliminar restos de comida y grasa que pueden acumularse y favorecer el crecimiento de microorganismos dañinos. Además de la limpieza diaria, es necesario realizar una desinfección más exhaustiva al menos una vez al mes. Para ello hay que desmontar todos los accesorios y lavarlos con agua caliente y jabón desengrasante.