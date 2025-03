La técnica definitiva para acabar con las llamadas spam: no debes colgar al momento

Las llamadas comerciales y el spam telefónico llevan años perturbando a los ciudadanos, generando molestias constantes y, en algunos casos, incluso provocando estafas, como la conocida como estafa del sí, que ponen en peligro su patrimonio. Con el avance de la tecnología, este problema, que suele ser mediante phishing, se ha vuelto más frecuente, pero también se han desarrollado nuevas estrategias para combatirlo. A nivel legislativo se han implementado dos grandes medidas.

El primer gran avance en la lucha contra estas llamadas se produjo con la publicación en el BOE de la Ley General de Telecomunicaciones el 29 de junio de 2023. Esta normativa prohíbe las llamadas comerciales sin el consentimiento previo del usuario. A partir de esa fecha, solo pueden recibirlas aquellas personas que hayan dado su autorización o si la empresa que llama puede justificar un interés legítimo. No obstante, esta regulación tiene un punto débil: solo afecta a las llamadas realizadas por operadores humanos y no a aquellas generadas mediante sistemas de marcación automática.

En febrero de 2024, se dio un paso más con la Orden TDF/149/2025, de 12 de febrero. Ahora, las compañías telefónicas tienen la obligación de detectar y bloquear aquellas llamadas sospechosas de fraude. Para ello, deben filtrar aquellas que presentan un CLI (Caller Line Identification) vacío o que utilizan un número que, aunque pertenece al plan nacional de numeración, no ha sido adjudicado a ninguna empresa o particular. A pesar de estas medidas, las empresas continúan encontrando formas de sortear las restricciones y siguen contactando a los usuarios sin su permiso.

La mejor estrategia para frenar las llamadas no deseadas

Para recibir menos llamadas y minimizar estas molestas interrupciones en momentos inoportunos, los expertos recomiendan seguir una serie de pautas:

No colgar de inmediato: Si se corta la llamada de manera brusca, los sistemas automáticos pueden interpretarlo como que el usuario no estaba disponible y reprogramarán otro intento.

No confirmar tu identidad: Evita responder con tu nombre o cualquier otro dato personal. Cuanta menos información tengan, más difícil será que te añadan a otras listas de contacto.

No responder a preguntas: Responder puede ser interpretado como una señal de interés, lo que aumentará la probabilidad de recibir más llamadas en el futuro.

La respuesta clave para que te dejen en paz

Según las asociaciones de consumidores, la forma más efectiva de terminar con estas llamadas es utilizar una respuesta clara y directa. La mejor opción es simplemente decir: “No, gracias, no me interesa”. Con esta frase, el interlocutor comprenderá que no hay posibilidad de convencerte y dará por finalizada la conversación. De este modo, reducirás las posibilidades de recibir más llamadas por parte de la misma empresa.

Pese a que la legislación avanza, las operadoras comienzan a tomar medidas y las tecnologías de los dispositivos permiten identificar algunas, la clave sigue estando en la actitud del usuario. Aplicar estas estrategias puede marcar la diferencia entre seguir recibiendo llamadas molestas o acabar definitivamente con ellas.