Fin de las llamadas SPAM, a partir de ahora solo podrás confiar en estos dos números en España

Las llamadas SPAM pueden ser de diversos tipos, promociones engañosas, intentos de fraude, encuestas invasivas, promociones telefónicas... Muchas de ellas buscan obtener información personal o financiera con tácticas de manipulación. Un ejemplo común es el "phishing telefónico", donde los estafadores se hacen pasar por bancos o empresas para robar datos personales o de interés financiero. Estas prácticas no solo son molestas, sino que pueden poner en peligro nuestras cuentas bancarias.

Adiós a las llamadas SPAM

Es por esto por lo que elaprobará este mes una orden paratambién denominadas. Aunque hace dos años ya se habían regulado mediante la Ley Antispam, las empresas siguieron realizándolas de forma legal al encontrar hasta los más pequeños resquicios legales mediante el consentimiento previo

Desde que se creó la Ley anispam, se bloqueaban las llamadas comerciales no aprobadas por el receptor al registrarse en la lista Robinson. Sin embargo, todavía se están dando muchos reportes de engaños y estafas a través de llamadas, por lo que el Gobierno ha decidido tomar medidas.

Según se informa desde el Gobierno, estas medidas se aprobarán antes de que acabe el mes de febrero y lo que se plantea es una orden ministerial para prohibir las llamadas comerciales desde números de teléfonos móviles. Una medida que ha sido elaborada en colaboración con las empresas de telefonía y que busca proteger a los consumidores.

El ministro para la Transformación Digital Oscar López expresó en una entrevista que "el objetivo es doble: por un lado combatir las estafas y por otro identificar las llamadas comerciales, ya que todos tenemos derecho a saber cuando es comercial y no confundirlas con la de un particular".

En una primera instancia, esta solución se plantea efectiva pues elimina el problema de raíz al dejar solo dos números oficiales circulando en la red telefónica. Así que es de vital importancia conocer estos números y apuntarlos en el bloc de notas de manera urgente para no ser víctima de estafas o llamadas no deseadas.

Los dos únicos números en los que puedes confiar

Una vez que se apruebe la norma, solo se permitirán este tipo de comunicaciones comerciales a dos números: lo que empiecen con 800, 900 o con un prefijo de una provincia española (por ejemplo, el 91 en Madrid), lo que facilitará la identificación del origen de la llamada.

Con esto, el Ejecutivo da un paso más para acabar con estas prácticas, después de que en 2022 entrase en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que protege de momento a los usuarios pero que sigue permitiendo este tipo de llamadas con un consentimiento previo.

Sanciones para las empresas que la incumplan

En caso de que las empresas sigan realizando este tipo de prácticas una vez haya entrado en vigor esta orden ministerial, los consumidores podrán denunciar cada caso en la Oficina d Atención al Usuario de las Telecomunicaciones, explica el ministro López.

Aunque el ministro no ha adelantado los importes de sanción, sí que expresa la imposición de estas para quien no cumpla la ley: "todos hemos sido víctimas o conocemos a alguien que ha sido víctima bien de una estafa o de una llamada comercial no identificada en horario intempestivo".