Desde el Observatorio de Calar Alto en Almería, un importante grupo de astrofísicos, la mayor parte de ellos españoles, observan el espacio en busca de otros astros, de otros planetas que puedan asemejarse, en algo, al nuestro. El interés por encontrar vida (de cualquier tipo) allende nuestras fronteras es inherente al ser humano. Así, con paciencia y perseverancia, es como han conseguido detectar dos nuevas formaciones. A 12, 5 años luz, en la constelación de Aries, con un radio siete veces menor que el solar y un 8 por ciento más grande que nuestro Sol, la estrella Teegarden da cobijo a dos exoplanetas (se denominan así a los que están fuera de nuestro Sistema Solar) nombrados en su honor como Teegarden b y c que, de acuerdo con las mediciones de los científicos, tienen todas las posibilidades de ser habitables.

Así lo confirma a LA RAZÓN José Antonio Caballero, astrofísico del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) y uno de los responsables de descubrimiento que forma parte del proyecto CARMENES, “las posibilidades de que tengan agua en estado líquido, sólido o gaseoso es prácticamente del 100 por ciento. Si nos ceñimos a la de estado líquido, como en nuestra Tierra, digamos que un 50 por ciento”. Pero lo cierto es que, para confirmar esta afirmación, “necesitamos tomar espectros de alta resolución y señal-ruido de los planetas que, con la tecnología actual, es muy difícil. Habrá que esperar unos añitos más...”, vaticina.

“Podrían alcanzarse temperaturas como las de la Antártida”

Lo que hace tan relevante este hallazgo es que, como indica el astrofísico: “Teegarden b es el exoplaneta más similar a la Tierra encontrado hasta ahora, cuantificado por un índice que tiene en cuenta su masa, densidad, temperatura de equilibrio y velocidad de escape de su atmósfera”. Es decir, que cuenta con las mejores condiciones para que se pueda hallar vida en él. Así, aunque siguen siendo planetas fríos, “podrían alcanzarse temperaturas similares a las de la Antártida y allí viven pingüinos”, apunta.

“Seguro que habrá un Teegarden d, e y f”

Esta diferencia de grados se debe a que “Teegarden b y c están 40 y 23 veces más cerca de su sol, respectivamente, que la Tierra del Sol. Pero la estrella de Teegarden es proporcionalmente más débil que nuestro Sol”. Eso sí, lo que los investigadores cada vez tienen más claro es que “los sistemas con un solo planeta no son la norma, sino la excepción. Casi seguro que habrá un Teegarden d, y un e, y un f, que tarde o temprano alguien descubrirá. Pero serán muy, muy fríos”.

Tardaríamos unos dos o tres siglos en llegar

En lo que respecta a las posibilidades de que podamos mandar una expedición en el futuro, Caballero no prevé que sea en un futuro muy próximo: “La estrella de Teegarden está a unos 12 años luz. La sonda no tripulada más rápida es la Parker de la NASA, que podrá alcanzar 192 km/s (692000 km/h). Eso es 0,0006 veces la velocidad de la luz. Si consiguiéramos construir una nave espacial tripulada que viajara más de cien veces más rápido que la Parker, ‘solo’ tardaría unos dos o tres siglos en llegar a Teegarden. No es mucho, la verdad”.

