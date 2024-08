Test de personalidad: Esto dice de ti la forma en la que dejas el papel higiénico

El papel higiénico no comenzó a utilizarse hasta mediados del siglo XIX, cunado lo invento Joseph Gayetty en 1857. Al principio se comercializaba en formato de paquetes, pero poco a poco este producto de aseo fue evolucionando hasta tener el formato de rollo de papel que conocemos hoy en día.

Antes de que se inventara el papel higiénico, la gente utilizaba para limpiarse en la intimidad hojas de plantas, telas viejas, esponjas, piedras, agua, mazorcas de maíz usadas, incluso con la mano... Llegaron a hacerse muy populares durante cierto tiempo una clase de cepillos con las cerdas más suaves que se solían sumergir en vinagre para aumentar su poder de desinfección.

Si es verdad ese dicho popular de que 'el hábito hace al monje', la forma en la que comúnmente cada uno deja el papel higiénico de vuelta en su sitio puede desvelar muchos aspectos de la forma de ser y el carácter de una persona.

Test: ¿Qué dice de ti la forma en la que dejas el papel higiénico?

Dependiendo de cómo coloques el rollo de papel cuando vas al baño, puede que encajes mejor en uno de estos arquetipos de la personalidad. Para hacer este juego, debes ser sincero contigo mismo y responder antes de ver las opciones y sus significados, no vale hacer trampas.

Colgando por delante

Eres una persona sencilla y a la que le gustan las cosas bien hechas, no te complicas la vida. Eres resolutivo y no te gustan las innovaciones que no consideras prácticas o de utilidad, si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Tienes un gran sentido de la responsabilidad.

El papel higiénico es uno de los utensilios más necesarios para el día a día de las personas

Colgando por detrás

Existe un gran debate sobre hacia qué lado debe colgar el papel, pero haciendo uso de la mayoría social, son las personas que lo dejan colgando hacia detrás los que parecerían más "disléxicos" del papel higiénico. Eres una persona a la que no le importa contradecir los consensos ni enfrentarte a una mayoría si consideras que tus opiniones o acciones son justas y necesarias

Encima de una superficie

Las bacterias no solo salen cuando vas al baño, también pueden entrar. Eres una persona muy poco estable, deberías guardar más cuidado sobre cómo dejas el papel ya que, al fin y al cabo, no deja de ser un producto de higiene. Tienes un carácter etéreo y te despistas con facilidad, pero no por ello pierdes el sentido de la responsabilidad.

Rollo gastado

Eres una persona sumamente despistada y algo egoísta, deberías pensar más en la gente que utilizará el retrete después de ti, especialmente en casa. Si todos hicieran como tú, las personas acabarían teniendo que recurrir a un 'plan B' para limpiarse ahí abajo. Te gusta apurar las cosas al máximo, aun cuando ello de implica alguna clase de molestia.

Toallitas húmedas

Ni siquiera usas el papel porque, según tu opinión, "rasca mucho". Tienes un carácter algo débil, y te gusta llevar una vida cómoda en todos los aspectos. Hay quien llega al extremo de no salir de casa sin un paquete de toallitas en la mochila. Tal vez una personalidad un tanto dramática o maniática, pero son las costumbres las que hacen al hombre, así que cada cuál que haga como más a gusto se sienta.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.