Una tiktoker pide que le cambien el plato en un restaurante ante la indignación de la camarera: “Estaba tomando fotos”

Existe una notable diferencia entre llegar a un acuerdo publicitario o tener la cara de hormigón armado. En ocasiones los creadores de contenido o influencers con muchos seguidores llegan a acuerdos con empresas o establecimientos para realizar contenido sobre ellos y ambos obtener en un beneficio. Sin embargo, en otras ocasiones estas personas intentan aprovechar su fama para ahorrar algo de dinero en su día a día.

El caso más repetido suele ser en restaurantes donde se viven situaciones muy tensas que los hosteleros o terceras personas acaban sacando a la luz. Un vídeo publicado y valorado por Jesús Soriano, conocido en redes sociales por su cuenta de 'Soy Camarero' en 'X', ha generado un gran debate en redes sociales. En él se muestra una conversación en inglés entre una tiktoker y un camarero del establecimiento.

Se le enfría el plato por sacarle fotos

La tensa situación empieza con una petición de la clienta al camarero, que, aunque con buenas formas, es muy llamativa: "Disculpa, ¿me puedes traer un plato nuevo?". Lo llamativo no es la pregunta ya que puede ser por mal estado o cualquier tipo de deficiencia, sino la afirmación que realiza después explicando el motivo por el que solicita al empleado el cambio: "Creo que se enfrió cuando estaba tomando fotos", afirma.

Ni corta ni perezosa, vuelve a insistir: "¿Puede llevarse eso?". La primera respuesta ya es contundente y calienta todavía más la situación pese a tener todo el sentido del mundo: "Le trajimos ese plato hace 30 minutos". La respuesta es sencillamente para echarse a llorar: "Soy una tiktoker así que estaba tomando vídeos y ahora está frío". Insiste mientras Jesús Soriano, que reacciona al vídeo se lleva las manos a la cabeza: "Me puede traer otra ronda, no me lo voy a comer".

Normaliza la situación

La influencer explica la situación con una tranquilidad pasmosa: "Estaba con mi teléfono y ya no es comestible". La camarera no cede: "Vamos a tener que cobrarte por otro, no importa si eres una tiktoker, eres una persona normal como todos los demás". La creadora de contenido no da crédito: "¿Cómo voy a ser una persona normal si soy una tiktoker? Te estás contradiciendo". La camarera accede a traer uno nuevo, pero avisa del cobro y vuelve a recibir una contundente respuesta: "No voy a pagar por los dos platos, solo voy a pagar por uno".

También debaten la cantidad porque la camarera le dice que pidió "como diez platos", algo que niega: "Solo pedí cuatro", señala. No se rinde: "¿Puedo hacer un nuevo pedido? Te lo pido muy amablemente, estoy segura de que no sabes quién soy". Efectivamente, la camarera no la conoce y vuelve a insistir: "El que sepa quién soy no me hablaría así, no me voy a comer la comida fría. No sé qué te hace pensar que me la comería fría".

El remate final parece simplemente broma: "Es muy extraño que un restaurante sirva comida fría y espere que la coma", alega después de reconocer ella misma que se le enfrió. Jesús Soriano alucina con lo ocurrido: "El plato ya estaba servido hace media hora, pero si no paras de hacer fotitos y vídeos para crear tu contenido pues lógicamente se enfría. Así que, si pides otro, te lo van a cobrar seas tiktoker o el Papa de Roma".

La posible explicación

Al ser preguntado por un usuario sobre la clienta, Grok, la inteligencia artificial de 'X' revela su nombre y el tipo de contenido que hace, lo que revela el motivo de una situación que pese a todo es embarazosa: "La tiktoker del video es Winta Zesu, famosa por sus videos escenificados donde se queja de comida fría en restaurantes por grabar contenido. Ha admitido que son sátiras, pero generan controversia."