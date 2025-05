La última moda que inunda las redes sociales y enciende las alertas de los expertos: "Es peligrosa para la salud"

En los últimos tiempos, una tendencia viral conocida como mouth taping ha ganado terreno en plataformas como TikTok o Instagram. Esta práctica consiste en taparse la boca con cinta adhesiva mientras se duerme para mejorar la calidad del descanso y reducir los ronquidos.

Promovida por influencers y figuras del bienestar, promete fomentar la respiración nasal nocturna y optimizar la oxigenación durante el sueño. Sin embargo, muchos expertos alertan sobre los graves riesgos que podría implicar restringir la vía bucal sin una evaluación profesional previa. Así lo concluye una reciente revisión de 10 estudios publicada en la revista 'PLOS ONE'.

Cuando las fosas nasales se obstruyen, la respiración pasa de la nariz a la boca. Respirar por la boca se ha relacionado con trastornos respiratorios del sueño, que incluyen afecciones que van desde los ronquidos hasta la apnea obstructiva del sueño, donde la respiración se detiene y se reanuda con frecuencia durante el sueño.

Algunas personas han recurrido a esta técnica casera con la esperanza de mejorar estos trastornos, obligándose a respirar por la nariz. No obstante, la evidencia científica sobre su eficacia y seguridad sigue siendo limitada. Para arrojar luz sobre el tema, Brian Rotenberg, de la Universidad de Ontario Occidental (Canadá) y sus colegas revisaron sistemáticamente estudios que han explorado esta práctica.

Riesgo grave de asfixia

El análisis incluyó 10 estudios que emplearon diferentes métodos de investigación para evaluar los posibles beneficios de sellar la boca (con cinta adhesiva u otros dispositivos) en un total de 213 pacientes. Dos investigaciones sugirieron que, en un subgrupo de personas con apnea obstructiva del sueño leve, el uso de cinta bucal podría estar asociado con una ligera mejoría en una medida estándar de la gravedad de la apnea del sueño, conocida como índice de apnea-hiopnea. Sin embargo, otras investigaciones no hallaron evidencia de que el uso de cinta bucal pudiera ayudar a tratar la respiración bucal, los trastornos respiratorios del sueño o la apnea del sueño.

Cuatro de los 10 trabajos incluyeron información sobre el riesgo potencialmente grave de asfixia que supone sellar la boca durante el sueño en personas cuya respiración bucal se debe a una restricción o bloqueo grave de las vías respiratorias nasales. La obstrucción nasal grave podría deberse a afecciones como la fiebre del heno, la rinitis crónica, la desviación del tabique nasal, la enfermedad sinonasal o el agrandamiento de las amígdalas.

Con estos hallazgos, los autores concluyen que la evidencia existente no respalda el uso de cinta bucal nocturna como tratamiento para los trastornos respiratorios del sueño, incluida la apnea obstructiva del sueño. "El vendaje bucal es una práctica contemporánea que suele contar con el respaldo de famosos, pero que no es científicamente precisa. Muchas personas no son aptas para el vendaje bucal y, en algunos casos, puede conllevar un riesgo grave de salud", concluyen.