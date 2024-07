Velotech, el talento adolescente que aspira a construir la F1 del futuro

Juan, Julia, Yago, Luca, Dani e Ingrid son Velotech, un equipo que representará a España el próximo mes de noviembre en las finales mundiales de F1 in Schools, que este año se celebran en Arabia Saudí. Se trata de la mayor competición escolar del mundo STEM, que persigue inspirar a los jóvenes, ofreciéndoles una idea del mundo de la F1. De esta forma, los participantes pueden desarrollar sus habilidades técnicas, pero también todas aquellas relacionadas con la gestión del proyecto, que comprende, entre otros aspectos, la marca, el marketing, el patrocinio, la financiación, la comunicación y, cómo no, el trabajo en equipo. Los chicos de Velotech, únicos representantes de la Comunidad de Madrid en F1 in Schools Spain, que cuenta con la colaboración de Madcup,han construido un coche a escala (un poco mayor que un iPhone) propulsado por aire comprimido, y que puede llegar a alcanzar los 75 kilómetros por hora. Estos minibólidos participan en una competición en la que deben recorrer una pista de 20 metros. Como si de la F1 convencional se tratase, los seis integrantes de Velotech han utilizado la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (las competencias STEM, que ahora tanto se quieren promocionar entre los jóvenes) para desarrollar el vehículo, íntegramente diseñado y construido por ellos, a partir de las aplicaciones que utilizan los ingenieros de la Fórmula 1 profesional. Para confeccionar el cuerpo del vehículo, han utilizado una máquina de CNC, la cual permite esculpir el mismo; mientras que para fabricar el resto de piezas, como las ruedas, o el halo frontal y trasero, han empleado una impresora 3D. El resultado ha sido un coche rapidísimo, que se alzó con la victoria en las cuatro carreras disputadas en las finales nacionales, que se celebraron el pasado mes de junio en Barcelona coincidiendo con el Gran Premio de España.

Estos chavales, de 16 y 17 años, que acaban de terminar el primer curso de Bachillerato Internacional, son un grupo de amigos alumnos del centro The Global College de Madrid. La idea de participar en la competición partió de Juan Montesinos, Team Leader de Velotech, que tuvo conocimiento de la convocatoria por el padre de un amigo. Inmediatamente, trasladó la propuesta a sus compañeros. ”Juan se enteró en septiembre justo después de la celebración de la final mundial, y nos lo contó. La verdad, es que tardó muy poco en convencernos. Era un reto apasionante, que nos invitaba a explorar nuevas posibilidades presentes y futuras”, explica Yago Magrut, Head of Aerodynamics del equipo. Y es que los seis comparten la pasión por el mundo del motor y el amor por la ciencia y la tecnología.

Velotech es el ejemplo de que en España hay mucho talento joven, en su caso, adolescente. A pesar de su juventud, sorprende la madurez que muestran por la rigurosa forma que tienen de explicar el proyecto, pero, sobre todo, el entusiasmo que transmiten al hablar de su trabajo. Daniel Gallardo, Head Manufacturing Engineer, explica los diferentes programas que han utilizado. “Para construir el coche, hemos empleado tres programas: CAD, para el diseño del modelo 3D; CFD, para el análisis aerodinámico, y CAM, para comunicar el modelo 3D con la máquina de manufactura”, expone.

Durante seis meses, han trabajado muy duro, incluso robando horas al sueño, ya que, tal y como relatan, han tenido que compatibilizar la realización del proyecto con sus estudios, que no han descuidado en ningún momento. Prueba de ello son las brillantes calificaciones que han obtenido este curso, pese a que la recta final del proyecto les coincidió con sus últimos exámenes.

“No ha sido fácil combinar el proyecto con los estudios, pero teníamos mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien, por lo que no nos ha importado el sacrificio. Hemos tenido momentos buenos y malos, pero también de eso hemos aprendido y extraído una enseñanza positiva. Todo, tanto lo bueno como lo malo, ha formado parte de este recorrido. Ahora, queremos ''rematar'' todo nuestro trabajo en Arabia Saudí”, asegura Juan Montesinos.

La iniciativa también les ha posibilitado encontrar nuevas vocaciones. Eso le ha sucedido a Luca Alvisini, Head of Desing. "Velotech me ha permitido descubrir una pasión, que es el diseño de automóviles. Creo que me va a preparar para otras oportunidades que me interesan como la Formula Student, el siguiente escalón en los desafíos de la F1, y que tiene lugar en el ámbito universitario", destaca.

Obtener financiación ha sido otro de los desafíos a los que se han enfrentado. “Aparte de construir el coche, ha sido bastante difícil encontrar sponsors. Nos pusimos en contacto con 27 empresas y, finalmente, hemos contado con el apoyo de nueve, a las que estamos muy agradecidos. Sin Adiss, Kombo Motor, Sittic, Coxenergy, Bermont Packaging, Inner, Dazhaus, 360 Business School, y la Universidad Europea de Madrid, no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Sin embargo, viajar a Arabia Saudí supone un reto adicional, porque no es lo mismo trasladarnos de Madrid a Barcelona, donde tuvieron lugar las finales nacionales, que a Oriente Medio, pero confiamos en recibir la ayuda que necesitamos”, relata Ingrid Soria, Head of Finance y Co-Leader.

Muy concienciados con el cuidado del medioambiente, la sostenibilidad ha sido una de las partes más importantes que han tenido en cuenta. Tanto el coche como el stand promocional, así como todos los elementos empleados, están realizados con materiales reciclados. Incluso los polos corporativos están confeccionados a partir de botellas de plástico usadas. Además, se han preocupado por el hecho de que sus patrocinadores fueran empresas socialmente responsables. «Desde el comienzo, tuvimos claro que el enfoque tenía que ser sostenible. Estamos muy comprometidos con la descarbonización y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual hemos intentado trasladar a todo nuestro proyecto», expone Julia Used-Alonso, Head of Marketing y Designer.

Aunque esta es la primera edición que organiza F1 in Schools Spain, se trata de una iniciativa muy popular en el resto del mundo, que comenzó hace ya un cuarto de siglo en Reino Unido, y en la que participan 78.000 alumnos de 54 países, y cuyo objetivo es expandir el entusiasmo por la F1 entre las nuevas generaciones.Nelson Vale, director internacional de Operaciones de F1 in Schools destaca el gran talento mostrado por los equipos españoles. “Analizando, construyendo y, después, compitiendo con un coche de Fórmula 1 en miniatura, los jóvenes están aprendiendo todos los conceptos por los que pasa un verdadero equipo de Fórmula 1. Los participantes españoles han puesto mucha pasión en el proyecto. Tienen un gran talento no solo para la ingeniería, sino también para la comunicación y la gestión. Estoy muy emocionado de ver qué pueden hacer en una final del mundo donde compiten los mejores entre los mejores”, afirma.

Algunos estudiantes que han participado en el reto han llegado a trabajar para equipos de Fórmula 1 profesionales, como McLaren, Mercedes o Red Bull. Quién sabe si los chicos de Velotech formarán parte algún día de las escuderías de los sucesores de Alonso, Sainz o Verstappen. De momento, van por buen camino.