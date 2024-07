Un verano negro en la violencia de género

Los feminicidios no cesan y en verano, las tragedias se multiplican. Según los registros, julio y junio son los meses más cruentos de la violencia machista, con 135 y 117 víctimas mortales desde 2003, respectivamente. Les siguen agosto, con 115 y diciembre (también mes vacacional), con 112, informa Efe. Y este verano, lamentablemente, no se está consiguiendo revertir la tendencia. Desde finales de junio, 14 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja o ex pareja y suman así 26 en lo que va de año y 1.270 desde 2003, fecha en la que comenzaron a registrarse estos crímenes machistas.

Cinco de los feminicidios han tenido lugar a lo largo del pasado fin de semana, así lo confirmó el Ministerio de Igualdad, que sigue recabando datos del presunto asesinato por violencia de género de una mujer de 30 años en la provincia de Barcelona, según recoge Servimedia.

Se trata de la segunda concentración de crímenes machistas en esta quincena: entre el 29 de junio y el 5 de julio fueron ocho las víctimas mortales, seis mujeres (una de ellas la madre de una víctima) y dos niños de 5 y ocho años.

En lo poco que va de verano, se han cometido cuatro crímenes machistas en Andalucía, tres en la Comunitat Valenciana, dos en Cataluña, uno en Madrid y tres en Castilla-La Mancha (una mujer y sus dos hijos).

En apenas dos días, sábado y domingo, cinco mujeres han sido asesinadas en crímenes que se investigan como violencia de género. Así, la titular de Igualdad, Ana Redondo, convocó un minuto de silencio a las puertas del Ministerio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo un llamamiento a todos los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares para que se concentrasen para condenar estos asesinatos.

El primero de los asesinatos de este fin de semana se prepetró en Buñol (Valencia) el sábado por la mañana. Una mujer española de 31 años era asesinada presuntamente por su pareja, sobre la que constaban denuncias previas por maltrato tanto de ella como de una anterior pareja. El presunto feminicida, ya detenido, trató de huir y embistió a dos agentes de la Guardia Civil en su intento de huida, informa Efe.

Horas más tarde, también el sábado, un hombre de 30 años acababa presuntamente con la vida de su pareja, de 29, en Madrid. El presunto agresor, de nacionalidad peruana como la víctima, fue detenido.

Ese mismo día, un anciano de 86 años asesinaba presuntamente a su mujer, de 76 en Salou (Tarragona). Constaban denuncias previas por maltrato y el hombre fue detenido. Al cierre de esta edición, trascendió que el juzgado de violencia contra la mujer de Tarragona acordó enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza al detenido y supuesto asesino. En el Ayuntamiento de Salou se congregaron un centenar de personas para mostrar su repulsa por el asesinato. Un acto en el que participaron autoridades políticas y policiales, vecinos y familiares y amigos de la víctima.

Por su parte, el domingo se perpetraron otros dos crímenes machistas. Uno de ellos fue el de una mujer de 30 años que fue atacada con arma blanca presuntamente por su expareja en Sabadell (Barcelona) en presencia de sus hijas. El hombre ha sido detenido por los Mossos.

El hijo del cónsul

El quinto suceso tuvo lugar en Alicante. Un hombre de 33 años, hijo de la cónsul de la República Dominicana en la ciudad española de Alicante, según detalla Efe, mató presuntamente a su mujer, de 36 años, y después se suicidó. Según informaron ayer fuentes próximas a la investigación, el supuesto autor del crimen era de nacionalidad española e hijo también de un conocido constructor de la zona. La mujer tenía la nacionalidad rusa y los agentes tratan de aclarar cuándo se cometió el crimen. Los cuerpos del presunto asesino y la víctima fueron encontrados en el domicilio en el que ambos residían tras una llamada recibida por la Policía la pasada noche. Fuente consultadas por Efe señalaron que no constaban denuncias previas por maltrato ni registros en el sistema de prevención de la violencia machista y de protección de víctimas (VioGén).

A los feminicidios de este fin de semana hay que sumar los que tuvieron lugar entre finales de junio y principios de julio, cuando, en apenas una semana, hubo también una gran concentración de feminicidios. El 28 de junio, Petra (de 76 años y con movilidad reducida ) era asesinada en Fuengirola (Málaga) por su pareja, que se suicidó. El 29 de junio, la expareja de Laura acababa con su vida y con la de su madre, María Angustias, y después se suicidaba. Las víctimas tenían 20 y 49 años, respectivamente. Ese mismo sábado, Ammal, de 30 años, y sus dos hijos de 5 y 8 años eran asesinados en Las Pedroñeras (Cuenca) por la expareja de la mujer, que tenía una orden de alejamiento y había sido condenado por violencia de género. El 5 de julio hubo otros dos asesinatos, el de Rosi, de 67 años en Villena, en Alicante,que fueasesinada por su marido, que se suicidó, y el de otra mujer cubana de 50 años en Antequera (Málaga). Un día después, asesinaron a Susana, de 48 años, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

El número de menores huérfanos por violencia de género en España asciende a 17 en 2024 y a 450 desde 2013.