El hombre de nacionalidad mexicana y 56 años de edad, Roberto Esquivel, es el protagonista de esta historia. Su caso ha llamado la atención de medio mundo por las grandes dificultades que sufre en el día a día a causa de un problema físico.

Publicidad

¿El problema? El tamaño de su pene. Porque Roberto ostenta el récord de tener el pene más grande del mundo, 48 centímetros exactamente. Sin embargo, lo que muchas personas pueden consideran una gran virtud, realmente no lo es.

Así lo ha afirmado él mismo. Para Roberto, tener el pene tan grande le impide trabajar, caminar e, incluso, recibe ayudas sociales por parte del gobierno mexicano. No obstante, no ha pensado en operarse, ya que de esta forma no podría entrar en el Libro Guiness de los récords, actualmente liderado en este sentido por el actor Jonah Falcon, cuyo miembro viril alcanza los 35 centímetros durante la erección.

Este desproporcionado tamaño no solo genera problemas en su vida diaria, sino que también le genera grandes dolores a lo largo del día. Otro de los problemas es que no puede mantener relaciones sexuales, pese a su virilidad. El caso llamó tanto la atención que se realizaron investigaciones para entender realmente lo que pasaba. Se descubrió que el verdadero tamaño de su pene es de 18 centímetros, el resto era solo prepucio y piel inflamada. Esto es fruto de las pesas que Roberto se colocaba en sus partes íntimas cuando era más joven para alargar el tamaño.

El propio Roberto expresa que pese a tener el pene más grande del mundo, aún no reconocido oficialmente, solo mantuvo relaciones sexuales una vez, en 1990, en Seattle, Estados Unidos. Sobre aquel día, recordó que se encontraba tomando algo en un bar, cuando una joven se le acercó y después de conversar e intimar, terminaron manteniendo relaciones sexuales. Sería la primera y última mujer con la que el mexicano tuvo sexo.

Publicidad

Afirma haber sido acosado sexualmente durante su estancia en la cárcel, a la cual ingresó después de ser relacionado con el asalto a una lavandería en el estado de Florida. Ya entre rejas, los demás presos hacían apuestas y comparaban su pene con el de otros encarcelados, mayoritariamente negros.

Es por ello que ahora, el hombre ha decidido llevar su caso a la opinión pública, para dar a conocer los grandes abusos y discriminaciones que ha sufrido a lo largo de su vida.

Publicidad

¿Qué problemas supone tener un pene de este tamaño?

En varias ocasiones se le propuso a Roberto operarse para reducir el tamaño de su miembro, una operación que recibe el nombre de cirugía peneana.

Los expertos afirman que más allá del dolor o incomodidad que puede suponer este problema, el sujeto puede desarrollar numerosas infecciones urinarias. También es probable que sus relaciones sexuales se limiten, como el protagonista ha afirmado, por el gran grosor que impide la penetración. Sexólogos afirman que el problema no solo reside en la penetración vaginal, sino también en el sexo anal y en el oral. Puede provocar molestias al respirar en la pareja y dolor durante el acto. Tampoco ayuda que prácticamente hay pocos o ningún preservativo que pueda usar.