Cocina
2 zonas, más de 100 recetas y 10 litros de capacidad: vas a querer la nueva Air Fryer de Xiaomi que acaba de llegar a España
La cocina doméstica suma un nuevo aliado capaz de preparar varios menús al mismo tiempo y con un repertorio de recetas guiadas que facilitan el día a día.
Xiaomi ha dado un paso más en la cocina inteligente con el lanzamiento en España de su primera freidora de aire con doble zona de cocción. Se trata de la Xiaomi Dual Zone Air Fryer 10 L, un dispositivo que permite preparar varios platos al mismo tiempo. Promete potencia, eficiencia energética y un diseño pensado para el día a día por 149,99 euros.
La compañía ya había conquistado a muchos usuarios con freidoras, pero ahora busca reinventar la experiencia. Con dos cestas independientes, más de un centenar de recetas disponibles en la app y una capacidad total de 10 litros (6,5 L + 3.5 L), este nuevo modelo busca erigirse como una alternativa al horno convencional, pero con menos consumo y mayor versatilidad.
Potencia, versatilidad y hasta puede cocinar varios platos al mismo tiempo
La principal novedad de esta freidora está en sus dos compartimentos separados, uno de 3,5 L y otro de 6,5 L, cada uno con su propio sistema de calentamiento por inducción. Esto significa que se pueden preparar dos platos distintos con temperaturas y tiempos diferentes sin que se mezclen sabores ni texturas. Incluso es posible añadir una rejilla a la cesta grande para cocinar hasta tres elaboraciones de una sola vez.
En cuanto a potencia, Xiaomi ha dotado al dispositivo con 2700 W en total, lo que le permite alcanzar temperaturas de hasta 230 °C. Según la marca es hasta un 71 % más eficiente que un horno tradicional, lo que supone un ahorro notable de energía.
Acerca de sus posibilidades, Dual Zone Air Fryer también incluye nueve modos preconfigurados, lo que permite desde freír y hornear hasta descongelar o deshidratar frutas gracias a su capacidad de trabajar a temperaturas bajas, desde los 40 °C.
Otro de sus atractivos está en el apartado digital. Mediante la aplicación Xiaomi Home (disponible para Android y iPhone) o mediante un código QR integrado, el usuario puede acceder a más de 100 recetas guiadas paso a paso. Además, se pueden sincronizar ambos compartimentos para que los alimentos terminen al mismo tiempo (modo SYNC) o controlarlos de forma conjunta con el modo L+R.
La experiencia se completa con un enfoque en la salud y la limpieza. Al cocinar con aire caliente en lugar de aceite, la grasa de los alimentos se reduce en más de un 80 % respecto a la fritura tradicional. Sus cestas metálicas cuentan con recubrimiento antiadherente, son resistentes y aptas para lavavajillas, lo que simplifica mucho el mantenimiento tras cada uso.
En cuanto a disponibilidad, la freidora ya puede adquirirse en España desde la web de Xiaomi a un precio de 149,99 €, situándose en una gama competitiva frente a otros modelos con características similares.
La llegada de esta freidora de aire con doble zona refleja la tendencia del mercado hacia electrodomésticos más versátiles y conectados. Este tipo de productos buscan responder a nuevas formas de cocinar en casa, con soluciones que combinan practicidad y tecnología. Eso sí, su éxito dependerá de cómo los usuarios valoren su utilidad frente a opciones más tradicionales.
✕
Accede a tu cuenta para comentar