Adiós a las llaves (esta vez de verdad): prueba de la cerradura inteligente Nuki Smart Lock Pro de quinta generación

Llevo años siguiendo de cerca la evolución del hogar conectado, y si hay un dispositivo que siempre me ha generado una mezcla de fascinación y escepticismo, ese es la cerradura inteligente. La promesa de olvidarte de las llaves es tentadora, pero la seguridad y la fiabilidad son cruciales. Nuki es, sin duda, uno de los nombres de referencia en este campo, y he tenido la oportunidad de probar a fondo durante varias semanas su última propuesta: la Nuki Smart Lock Pro de quinta generación.

Esta nueva versión llega pocos meses después de la Smart Lock Ultra, que destacó por su velocidad y potencia, pero requería cambiar el bombín. La gran baza de la Pro es, precisamente, ofrecer todas esas innovaciones (velocidad, potencia, batería integrada) en un formato totalmente adaptable, pensado para quienes no podemos o no queremos cambiar el cilindro de nuestra puerta. ¿Cumple lo que promete? ¿Es la solución definitiva para dejar las llaves en el cajón? Os cuento mi experiencia.

Diseño y construcción

Primer plano de la cerradura Nuki Smart Lock Pro Christian Collado Difoosion

Al sacar la Nuki Smart Lock Pro de la caja, la sensación es de estar ante un producto premium. Mantiene la línea estética de Nuki, reconocible al instante por su icónico círculo LED que indica el estado de la cerradura, pero con un acabado en acero inoxidable cepillado que le da un toque de calidad superior. Pesa unos 290 gramos y se siente robusta en la mano.

Una novedad interesante es que ahora incluye dos anillos base intercambiables, uno blanco y otro negro, lo que permite adaptarla mejor a la estética de tu puerta sin tener que elegir el color al comprarla. Un detalle que se agradece.

En cuanto al tamaño, es ligeramente más larga que la versión Ultra (unos 12 mm más, alcanzando los 70 mm de longitud total) para poder albergar la llave física en su interior. Sin embargo, sigue siendo relativamente compacta para la tecnología que integra y no resulta aparatosa una vez instalada en la puerta.

Montaje: ¿tan fácil como dicen?

El montaje de la cerradura es especialmente sencillo Christian Collado Difoosion

Aquí reside una de las grandes ventajas de la Smart Lock Pro: su instalación no requiere cambiar el bombín ni el cilindro de la puerta. Es una solución pensada para adaptarse a la cerradura existente, siempre que sea compatible (Nuki ofrece una comprobación de compatibilidad en su web).

El proceso de montaje, tal y como promete Nuki, fue sorprendentemente sencillo y rápido. En mi caso, tardé apenas unos 10 minutos siguiendo las instrucciones de la aplicación. El paquete incluye una placa de montaje que se puede pegar o atornillar a la puerta, sobre el cilindro existente. Yo opté por la opción adhesiva (previa limpieza de la superficie) y ha aguantado perfectamente durante estas semanas.

Una vez fijada la placa, simplemente encajas la Smart Lock Pro sobre ella, introduces tu llave física en la ranura interior de la cerradura Nuki, y listo. No necesité herramientas especiales, ni taladros, ni conocimientos técnicos. La propia aplicación Nuki te guía paso a paso durante todo el proceso, incluyendo la calibración inicial para que la cerradura aprenda los puntos de bloqueo y desbloqueo de tu puerta. Sinceramente, un proceso muy bien resuelto y accesible para cualquiera.

Funcionamiento

Gracias a su mayor grosor, la cerradura se adapta a cualquier tipo de puerta Christian Collado Difoosion

Una vez instalada y configurada, la Nuki Smart Lock Pro transforma la interacción con la puerta. El móvil se convierte en la llave principal, y la experiencia diaria es, en general, muy satisfactoria. Aunque con algunos puntos a mejorar

Lo primero que llama la atención es la velocidad. Gracias al nuevo motor sin escobillas, heredado de la versión Ultra, esta cerradura es notablemente más rápida que generaciones anteriores (hasta 3 veces, según Nuki). Y sí, se nota. El giro de la llave es rápido y decidido. Además, ofrece tres modos de velocidad (Insane, Standard, Gentle) para ajustarlo a tus preferencias. Probé el modo "Insane" y es realmente veloz, aunque algo más ruidoso; el modo "Standard" me pareció el equilibrio perfecto, mientras que "Gentle" es más silencioso pero lógicamente más lento.

Las funciones inteligentes son el corazón de la experiencia Nuki. El Auto Unlock, que utiliza la geolocalización del móvil para abrir la puerta automáticamente cuando llegas a casa, funciona de manera bastante fiable durante mis pruebas, ahorrándome buscar el móvil o las llaves al llegar cargado. Sin embargo, en algunas ocasiones me he encontrado con la situación de ver cómo la cerradura detecta el móvil a través de Bluetooth cuando todavía estoy demasiado lejos de la puerta, de modo que, aunque el desbloqueo automático se lleva a cabo correctamente, para el momento en que me he acercado lo suficiente a la puerta, ya se ha vuelto a bloquear.

Afortunadamente, Nuki ha pensado en este tipo de situaciones, e implementa un modo de "Auto Unlock retardado", accesible a través de la aplicación.

El Auto Lock, que cierra la puerta automáticamente tras unos segundos o a una hora programada, aporta mucha tranquilidad. También usé ocasionalmente la función Lock 'n' Go, que cierra la puerta unos segundos después de que salgas si pulsas dos veces el botón de la cerradura. Algunas veces, eso sí, no se llega a activar correctamente tras realizar la doble pulsación.

La cerradura tiene un formato compacto y un peso contenido Christian Collado Difoosion

En cuanto a la batería, la Pro incorpora una batería de litio recargable integrada, lo cual es una mejora frente a modelos anteriores que usaban pilas o un Power Pack opcional. Nuki promete una autonomía de varios meses (entre 4 y 9, según uso). Tras varias semanas de uso moderado-intensivo (varias aperturas/cierres diarios, Auto Unlock activado), el nivel de batería apenas ha descendido significativamente, por lo que la estimación parece realista. La carga se realiza mediante un nuevo conector magnético muy cómodo (aunque un poco débil) y un cable de 2 metros incluido, permitiendo cargarla sin desmontarla de la puerta. Una carga completa tarda unas 2 horas.

Software y control desde la app

Funciones de la app de Nuki Propia

La aplicación Nuki es el centro de control de la cerradura y, en mi opinión, es uno de los puntos fuertes del ecosistema. La interfaz es clara, intuitiva y fácil de usar.

Desde la app gestionas todo:

Permisos de acceso: puedes crear hasta 200 llaves virtuales y compartirlas fácilmente con familiares, amigos o personal de servicio, estableciendo horarios o fechas de validez si es necesario. Muy útil.

puedes crear hasta 200 llaves virtuales y compartirlas fácilmente con familiares, amigos o personal de servicio, estableciendo horarios o fechas de validez si es necesario. Muy útil.

un historial detallado te muestra quién ha entrado o salido y cuándo, lo que aporta un plus de seguridad y control.

Activar/desactivar Auto Unlock, Auto Lock, Lock 'n' Go, Modo Noche (que silencia algunas notificaciones), ajustar la velocidad del motor, etc. Control remoto: gracias al Wi-Fi integrado, puedes controlar y monitorizar la cerradura desde cualquier lugar sin necesidad de comprar un Nuki Bridge adicional. Esto funcionó perfectamente, permitiéndome abrir la puerta a distancia o comprobar si estaba cerrada desde la oficina.

gracias al Wi-Fi integrado, puedes controlar y monitorizar la cerradura desde cualquier lugar sin necesidad de comprar un Nuki Bridge adicional. Esto funcionó perfectamente, permitiéndome abrir la puerta a distancia o comprobar si estaba cerrada desde la oficina.

la Smart Lock Pro es compatible con los principales ecosistemas: Google Home, Apple Home, Amazon Alexa y Homey. La probé con Google Home y Alexa, y la integración fue sencilla, permitiendo bloquear/desbloquear con comandos de voz (con confirmación de seguridad) o incluirla en rutinas. También cuenta con conectividad Thread y Matter, preparándola para el futuro del hogar conectado,

En general, la aplicación es robusta, fiable y ofrece un control muy completo sobre la cerradura.

Conclusión: ¿vale la pena la Nuki Smart Lock Pro (5ª Gen)?

Tras varias semanas viviendo con la Nuki Smart Lock Pro (5ª Gen), mi escepticismo inicial se ha transformado en una apreciación genuina por la comodidad y la tranquilidad que aporta. Es, sin duda, la mejor cerradura inteligente adaptable que he probado hasta la fecha.

Lo que más me ha gustado:

La facilidad de instalación sin necesidad de cambiar el bombín.

La notable velocidad y potencia del nuevo motor.

El Wi-Fi integrado para control remoto sin accesorios extra.

La batería recargable integrada con carga magnética.

La aplicación Nuki, completa, intuitiva y fiable.

Las funciones Auto Unlock y Auto Lock, que realmente simplifican el día a día.

La calidad de construcción y el diseño mejorado.

Lo que podría mejorar:

El precio (269 euros) es elevado, aunque justificado por la tecnología y la calidad.

El ruido del motor aunque mejorado y ajustable, sigue siendo perceptible, especialmente en los modos más rápidos.

¿Para quién es ideal la Nuki Smart Lock Pro? Claramente, para aquellos usuarios que desean disfrutar de las últimas prestaciones de Nuki (velocidad, batería integrada, Wi-Fi) pero no quieren o no pueden cambiar el cilindro de su puerta actual. Si cambiar el bombín no es un problema, la Nuki Smart Lock Ultra ofrece prestaciones casi idénticas a un precio superior. Y si buscas una opción más básica, la Nuki Smart Lock Go sigue siendo una alternativa interesante.

En mi opinión, la Nuki Smart Lock Pro (5ª Gen) representa un avance significativo y una solución madura y muy recomendable para quien busque dar el salto a una cerradura inteligente sin complicaciones de instalación. La comodidad de olvidarte (casi por completo) de las llaves y el control que ofrece son, una vez los pruebas, difíciles de dejar atrás.