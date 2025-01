Vivo en un piso de alquiler: ¿puedo cambiar la cerradura de la puerta?

España sigue siendo un país de propietarios, sin embargo, cada vez más personas viven de alquiler, no por gusto, sino por necesidad. Ser inquilinos es la única bala que les queda a muchos para encontrar un lugar en el que vivir en nuestro país que se puedan permitir. Antes de mudarse a una nueva vivienda de alquiler, muchos arrendatarios prefieren cambiar la cerradura por motivos de seguridad. Pero, ¿es posible hacerlo al entrar a vivir a un piso de alquiler? Desde el portal inmobiliario Fotocasa resuelven todas las dudas al respecto.

Al entrar a vivir una vivienda se recomienda cambiar las cerraduras. Y es que, aunque el casero debe entregar obligatoriamente todas las llaves al inquilino el día de la firma del contrato, no se puede saber si existen otras copias en posesión del arrendador que puede utilizar para entrar al domicilio.

El cambio de cerradura es una vía que le permite al inquilinovelar por la seguridad de su propia casa, según la normativa actual, por lo que sí que tendrá derecho a cambiarla aunque esté alquilada, haciéndose cargo del coste de la modificación del bombín.

¿Se debe avisar al propietario?

El inquilino cuenta con pleno derecho de cambiar la cerradura y el propietario no podrá negarse a dicho cambio. Asimismo, a pesar de que es recomendable, tampoco es obligatorio que el arrendatario se lo comunique al casero. "No obstante, aunque no exista la obligación de hacerlo, avisar al propietario suele ser la decisión más acertada para mantener una relación cordial", aseveran desde el portal inmobiliario.

Durante la vigencia del contrato de alquiler tampoco será obligatorio entregar una copia de las llaves nuevas al casero, ya que el artículo 18.2 de la Constitución establece que "el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Además, el artículo 202 del Código Penal advierte que "el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviera en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años". Esta pena se podrá extender de uno a cuatro años si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, además de una multa de seis a doce meses. Por tanto, los propietarios no pueden entrar en la vivienda alquilada sin el permiso expreso de los inquilinos.

¿Puede el propietario cambiar la cerradura?

El propietario no puede acceder a la vivienda mientras esté vigente el contrato de alquiler, y, por tanto, tampoco podrá cambiar la cerradura. "Bajo ningún concepto, el propietario está en posición de cambiar la cerradura, ni siquiera cuando existan problemas de impago del alquiler o si la vivienda ha sufrido algún desperfecto", explican.

¿Se debe reponer la cerradura original cuando termine el alquiler?

La vivienda alquilada, una vez finalice el contrato, debe devolverse en las mismas condiciones en las que se entregó. Es por ello que "el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior", tal y como establece el artículo 23.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En este sentido, para evitar cualquier problema con el propietario, se deberá reponer la cerradura original con el fin de entregar la vivienda de alquiler tal cual se recibió si así lo prefiere. "Otra alternativa, si el propietario está de acuerdo, es entregar todas las copias de las nuevas llaves al finalizar el contrato", sentencian.