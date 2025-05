Álvaro Martínez, PR Manager de Roborock: "Si un robot solo limpia, se va a quedar atrás"

Las primeras roombas marcaron un antes y un después en la limpieza del hogar, permitiendo barrer sin esfuerzo. Sin embargo, aquellos dispositivos básicos que chocaban con muebles han dado paso a robots inteligentes capaces de aspirar, fregar y hasta apartar objetos por sí solos. Gracias a tecnologías avanzadas como el mapeo preciso, modelos como los de Roborock logran limpiar cada rincón sin dejar zonas sin cubrir.

La firma, nacida en 2014, ha dedicado más de una década a perfeccionar sus robots. Con este contexto, entrevistamos a Álvaro Martínez Gil, PR Manager de Roborock España & Portugal, para conocer de cerca las últimas innovaciones de la marca. En la conversación, abordamos no solo los avances técnicos, como la incorporación de brazos robóticos, sino también los grandes retos del sector y el papel decisivo que jugará la IA en el futuro de la limpieza automatizada.

"Los modelos que no han incorporado la IA se han quedado totalmente atras"

Como indicamos al inicio, los robots de limpieza cada vez están más refinados. Por ello, comenzamos preguntando sobre su evolución en los últimos 3-5 años y qué estandartes que antes eran de gama alta ahora están incluso en los modelos más asequibles.

Sobre ello, nos indica que al margen de las mejoras en aspirado y la incorporación, "los últimos modelos están incorporando inteligencia artificial en prácticamente todas las funciones". Ya no es que la IA sea una ventaja clave, es que "desde hace 2-3 años, los modelos que no han incorporado IA se han quedado totalmente atrás" comenta nuestro entrevistado.

"Hay marcas que no hemos parado de innovar" afirma sobre Roborock, remarcando que en 2024 incrementaron un 56% la inversión en I+D a nivel global, sobre 130 millones de euros.

Funciones que el usuario demanda

Sin embargo, lo que también deja claro es que no se trata de incorporar funciones por incorporarlas. "Roborock no lanza funciones por lanzar, lanza funciones porque el usuario lo demanda. Lo que hacemos es escuchar al usuario".

Esto es una afirmación que muchas marcas suelen hacer, pero que en ocasiones quedan en palabras vacías. No obstante, nos pone un ejemplo práctico con el FlexiArm, el brazo robótico del nuevo modelo Saros Z70. Este es capaz de agarrar los objetos con los que se topa mientras limpieza y dejarlos en su respectivo espacio.

El Roborock Saros Z70, recogiendo del sueño a una de sus "presas" usando su brazo robótico Christian Collado Difoosion

También pone otro ejemplo con las mopas de autolimpieza. "Me friega, me aspira, pero después llega a la base y las mopas están sucias" comenta que indicaban los clientes. Ante ello, la marca asiática incorporó el autolavado de mopas a 80º grados.

A ello se une "una pequeña mopa que friega las esquinas. Es decir que, además del aspirado en la esquina, también fregamos. Por eso, al final, la cobertura de limpieza es total con los últimos modelos".

Precisamente, sobre la esquinas comenta: "Aquí los usuarios nos decían: "Muy bien, la cobertura es perfecta, pero las esquinas no me las limpia" Roborock innova y lanza el siguiente modelo con esa función".

Un sector con innovaciones año tras año

Ahora pasamos a mirar al futuro. Por ello preguntamos sobre los, que los usuarios de robots aspiradores en España siguen experimentando en su día a día y de la tecnología que todavía carecemos para resolverlo.

Lo primero que deja claro Martínez es que "estamos llegando a un punto en el que las innovaciones cada vez son menores". Eso sí, defiende que todavía "año tras año las innovaciones se notan mucho" porque "todavía no es un mercado maduro, como el de los móviles o las tablets, donde las innovaciones son mínimas".

Las casas grandes son un reto

En relación con los principales retos, el PR Manager de Roborock nos revela que las casas grandes son un reto: "La gente que tiene varias plantas, tiene que tener un robot en cada una. Para mí, ese es el principal reto, porque un robot aún no puede subir escaleras".

También plantea la posibilidad de que en el futuro "los robots podrían limpiarte el sofá o la mesa". Recordemos que Roborock ya tiene modelos con brazos incorporados que pueden sacarlo para apartar objetos, como el anteriormente mencionado Saros Z70, por lo que no resulta para nada disparatado.

Tres impactos clave de la IA

Volvemos al presente y al camino recorrido preguntándole a nuestro entrevistado sobre los aspectos concretos de la limpieza inteligente en lo que Roborock está generando un impacto clave, pero quizás no tan evidente para el usuario final.

Sobre ello destaca tres aspectos:

La navegación en 3D

El reconocimiento de obstáculos y objetos

La detección del tipo de suelo

Ante lo primero, es cierto que la navegación 2D permitía a los robos ubicarse, pero mediante la navegación 3D posibilita a los últimos modelos reconocer hasta 108 objetos, al mismo tiempo que orientarse mucho mejor. Esto podría parecer una cifra para engrosar estadísticas, pero realmente permite al dispositivo saber si puede absorberlo, apartarlo o sortearlo.

Las mejoras en la navegación son clave Roborock

Luego tenemos la detección del tipo de suelo, lo que permite al robot "cambiar la potencia de succión o el nivel de detergente o el nivel de agua usada en base al tipo de suelo". Es algo que afecta tanto a la limpieza, puesto que cada suelo debe tratarse de cierta forma como a la conservación de este, para evitar desgastes.

"El principal avance últimamente es el tema de la navegación en 3D"

De hecho, al preguntarle por el avance más importante en hardware (sensores, sistemas de detección, etc.) nos responde que "el principal avance últimamente es el tema de la navegación en 3D".

"Al final cambia mucho de navegar en 2D a navegar en 3D. En 2D, simplemente puedes saber que hay un objeto delante, pero con navegación en 3D puedes saber que hay un objeto, pero también identificar qué objeto es" detalla.

Sin embargo, para nuestro entrevistado no sería justo desmerecer otro avance como el cruce de umbrales, algo especialmente potente en los últimos modelos. "Nuestro último robot premium puede cruzar umbrales de hasta 4 centímetros, así que no hay problema para moverse entre habitaciones, incluso puede cruzar sillas con patas en forma de U sin atascarse".

El brazo robótico y las futuras incorporaciones

. Y aquí es donde entra el Saros Z70, que va más allá de la limpieza" responde al preguntarle por el novedoso brazo robótico del Saros Z70, los problemas que buscan en la compañía solucionar con estas innovaciones y si en el futuro veremos más innovaciones tangibles de este estilo.

"El Saros Z70 puede detectar hasta 5 objetos, los más comunes en una casa, y con las próximas actualizaciones podrá detectar y categorizar muchos más" indica. Este nuevo robot de Roborock es capaz de ordenar tu casa mediante un brazo que sale de su cuerpo para agarrar objetos de hasta 300 gramos y depositarlos en su lugar.

Es una funcionalidad que parece predecir cómo serán estos productos: "Me imagino a los robots aspiradores del futuro siendo mucho más inteligentes, más interoperables y, también, mucho más multitasking"

Defiende que "no solo deben hacer una cosa, sino también deben ser capaces de hacer varias tareas importantes en casa", porque "un primer paso es recogerte la casa y, como hablamos antes, un segundo paso podría ser limpiarte el sofá, la mesa o fregar el baño". Sobre esto, matiza: "Posiblemente, me imagino a los robots aspiradores del futuro siendo mucho más inteligentes, más interoperables y, también, mucho más multitasking".

"Creo que ese es el camino hacia donde va el sector y desde Roborock hemos querido dar el primer paso para hacerlo posible" concluye, acerca de los futuribles dispositivos multitasking.

"Desde Roborock no queremos centrarnos solo en los productos premium"

Las marcas primero incorporan sus novedades en las gamas altas y, con el paso del tiempo, estas acaban llegando a las bajas. Es una constante en todos los sectores, desde coches a móviles, y, por supuesto, también en robots de limpieza.

Por ello preguntamos cómo encajan innovaciones como la del mencionado brazo robótico del Saros Z70 en la estrategia global de Roborock. Principalmente nos interesa saber si son funcionalidades que veremos descender a otras gamas con el tiempo.

Roborock Qrevo Roborock

"Desde Roborock no queremos centrarnos solo en los productos premium" responde. "Este tipo de funcionalidades encajan totalmente en la gama premium, pensada para gamas más complejas o para personas que quieran ir más allá de la limpieza, pero eso no significa que vayamos a dejar de impulsar e innovar también en nuestras gamas baja y media, porque tienen su público".

"Para gente que tenga una casa más grande, con unas necesidades mayores o un entorno más irregular y que quiera ir más allá de los límites de la limpieza, creo que este modelo es el ideal (en referencia al Saros Z70)" indica. "Ahora bien, si hablamos de un piso pequeño, con necesidades de limpieza menores, quizás otro modelo más sencillo sea más apto" completa.

"Entiendo que con el tiempo irá pasando lo típico: que las funcionalidades de las gamas altas se vayan incorporando poco a poco a las gamas medias y bajas, como ocurre en los móviles o en otros productos tecnológicos." vaticina.

El robot perfecto en 10 años

Ahora le preguntamos sobre, si se centrará unicamente en dejar impecable el suelo o evolucionará hacia un asistente multifunción.

"Yo, de aquí a cinco o diez años, me imagino robots mucho más inteligentes, más interoperables y, en cuanto a tareas, completamente multitasking. Me imagino un robot que no solo aspire y friegue el suelo, sino que también sea capaz de organizarte la casa, limpiarte el sofá, fregarte el baño... En definitiva, un robot que sirva para todo" contesta.

Compatibilidad con más plataformas

Cambiamos de tercio momentáneamente para centrarnos en la integración con hogares inteligentes. ¿Cómo de importante consideran en Roborock la compatibilidad con plataformas y estandartes como Google Home, Alexa o Matter? Tanto a nivel de experiencia del usuario como de éxito a largo plazo.

""Es clave. Al final, poder ser ineroperable es super importante" indica. Especialmente importante es la reciente compatibilidad con Matter: "Por ejemplo, gracias al protocolo Matter, que ya está incluido en muchos de nuestros productos, puedes hablar con Siri o con Google Home y pedirle directamente tareas al robot mediante comandos de voz. Y eso es muy cómodo."

"No queremos centrarnos solo en la gama media"

Nos acercamos al final. Esta vez preguntamoscon la necesidad de mantener sus productos accesibles para un mercado amplio.

"No queremos centrarnos solo en esa gama alta, queremos llegar a todo tipo de público. Por eso tenemos nuestra gama Q y la gama Qrevo, que están pensadas para cubrir distintas necesidades y diferentes perfiles de usuario. Al final, tenemos robots para todo tipo de casas y públicos, y nuestra intención es llegar al sector en general, no solo al usuario con alto poder adquisitivo." contesta.

"Si un robot solo limpia, se va a quedar atrás"

Finalizamos esta entrevista preguntando a Álvaro Martínez Gil sobreen su conjunto en este momento.

"¿El mayor desafío? Sí, para mí, sin duda, el mayor desafío —y voy a redundar un poco en lo que he dicho antes— es lograr que los robots aspiradores sean realmente multitasking. Creo que eso es lo más difícil ahora mismo" responde.

Martínez opina que los robots del mañana será más que limpiadores de suelo, y que el que solo haga eso, se quedará atrás. "Estoy convencido de que, en los próximos años, si un robot solo limpia, se va a quedar atrás, porque habrá otros modelos que limpien y, además, hagan muchas más cosas".

Finaliza la entrevista dejando claro qué es lo que la compañía busca: "La misión de Roborock es que tú llegues a casa y te olvides de la limpieza. Que el robot sea el que se encargue de todo y tú puedas centrarte en lo que te apasiona e iluisiona: estar con tus hijos, cenar con ellos" finaliza.