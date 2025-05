Edifier LolliClip, análisis: pocos auriculares abiertos se escuchan tan bien

Si buscas unos auriculares abiertos buenos, los Edifier LolliClip son una gran opción. Tienen una calidad de sonido excelente, además de un aislamiento de ruido sorprendentemente bueno. Los puedes usar para escuchar música, pódcast o lo que te interese dando un paseo o haciendo deporte, porque su agarre resulta bastante fiable, pese a su curiosa forma de cereza.

Este artículo es una review de los Edifier LolliClip, en el que profundizo en todos sus apartados, mostrando los puntos positivos y negativos de cada uno. Sin embargo, también te cuento mi experiencia personal con este dispositivo, y es que nunca he sido de auriculares abiertos, porque su nitidez y potencia me resultaban débiles, hasta que he usado estos dispositivos.

Pros y contras

Lo mejor

Excelente calidad de sonido

Agarre sólido. No se caen

Gran cancelación de ruido

Miden tu ritmo y oxígeno en sangre

El Bluetooth 5.4 le permite cambiar entre 2 dispositivos

Lo peor

Algo tediosos de ponerse

Le faltan extras a su app

Estéticamente pobres

Precio y dónde comprar

Puedes comprarlos por algo más de 100 euros Amazon

Los Edifier LolliClip pueden comprarse por 129,99 euros en Amazon, aunque están rebajados a 109,99 euros. Hemos tenido facilidad para encontrar su versión negra, pero no así con la blanca.

Compra los Edifier LolliClip en Amazon por 109,99 euros

Ficha técnica

Distancia máxima de 10 metros

Bluetooth 5.4 multipunto

Batería de 9 horas en los auriculares

Batería de 39 horas (auriculares + estuche)

Puerto de carga USB-Tipo C

Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 40 kHz

Resistencia IP56

Peso de cada auricular: 7 g

Peso de la caja: 46 g

Sonido espacial de 360º

Medición de frecuencia cardiaca y oxígeno en sangre

Codecs de audio soportados: LDA, SBC, AAC

Apto para llamadas y videollamadas

Diseño

Así luce su esteche y el par de auriculares Pablo Hernando

Cuando lo saqué de la caja, me llamó la atención el estuche de carga, que es un óvalo completamente negro mate (blanco mate, en caso de comprar la versión blanca). La única parte que no resulta así es un puerto USB-C en su parte trasera, donde también hay una muesca en la que pone "EDIFIER". Para gustos colores, aunque no parecen los auriculares más estéticos del mercado. Eso sí, tienen dimensiones medianas, por lo que caben en tu bolsillo sin problemas.

El estuche es un óvalo mate Pablo Hernando

Por otro lado, tenemos los propios auriculares, que tienen forma de cereza. Parecen estar formados por dos partes: la que emite el sonido (se introduce en la oreja) y la que responde a los toques (queda detrás de la oreja). Ambas partes están unidas por un cable plástico que puede "moldearse" para adaptarse a la forma de tu oreja, por lo que aunque tengas orejas asimétricas o de la forma que sean, se adaptarán a ellas.

Los auriculares tienen esta peculiar forma Pablo Hernando

Los dos tienen una estética común. Cuando tienes los auriculares en la mano y el estuche de carga en otro, no cabe duda de que ambos son dos partes del mismo dispositivo.

Sin embargo, más importante que cómo luzcan es lo cómodos que resulten. Aquí tenemos que ir por partes, y es que no son el auricular más cómodo de poner del mundo, simplemente por su forma de agarrarse a la oreja como un clip. No obstante, sí son cómodos una vez puestos, ya que no hacen daño y se sujetan a la perfección, por lo que, aunque corramos con ellos, no se nos caerán. También destacan que son muy ligeros.

Se agarran a tu oreja sin problemas Pablo Hernando

Para las personas con orejas sensibles son una bendición. Al ser unos auriculares abiertos, pero con calidad, permiten escuchar durante el tiempo que quieras sin hacerte daño. Yo tengo los agujeros de las orejas sensibles, por que soy el típico al que le acaban rozando los cascos, pero con estos nunca me ha pasado, incluso he llegado a olvidar quitármelos de lo cómodos que resultan.

Los he usado en diversos escenarios. Me los he puesto para dar una vuelta por mi Madrid, pero también para pegarle al saco en boxeo, entrenar hipertrofia o salir a correr. Obviamente andando sabía que no se me iban a caer, pero tampoco se me han caído cuando corría, saltaba o intentaba levantar esa última repetición de curl bíceps, por lo que son unos buenos auriculares deportivos.

Los Edifier LolliClip de frente y de lado izquierdo Pablo Hernando

Quizás en la única parte donde me han molestado es al cambiarme de ropa superior, aunque es un detalle sin importancia. Por su propia forma al ponerse, sobresalen ligeramente de las orejas, esto hace que pese a no resultar coloridos, desde lejos parezcan pendientes o un piercing de oreja. No obstante, al sobresalir algo, provocan que si te cambias de camiseta o sudadera con ellos, posiblemente se te caigan.

Otro detalle que no resulta positivo es que, al hacer un gesto, es posible que se mueva. Por la propia forma del auricular, quizás al tocarlo para cambiar de canción, subir el volumen o lo que sea, puede "desajustarse" a tu oreja. Eso sí, son bastante rápidos a la hora de pausar la canción o contenido cuando te los quitas, y detectan sin problemas cuando te los pones de vuelta.

Calidad sonora

A nivel sonoro resultan una gozada. Escuchar música en ellos es una maravilla porque se escuchan de forma espectacular gracias a la nitidez, potencia y aislamiento de ruido. Lo cierto es que nunca he sido muy fan de los auriculares abiertos porque suelen escucharse menos fuerte que los cerrados, por lo que, si no tienen suficiente potencia o cancelación de ruido, se oyen bajo. Sin embargo, los Edifier LolliClip se escuchan genial.

La calidad de sonido es muy buena. Tanto los graves como los agudos se distinguen sin problemas, y no se distorsiona el sonido. Llegan a sonar incluso mejor que varios auriculares cerrados. Además, lo hacen con todo tipo de contenido y condiciones, no importa que escuches música (del género que sea), como pódcast o cualquier tipo de contenido, ya que con todos ofrecen un gran nivel.

Otro detalle a tener en cuenta es la potencia. Cuando me los pongo, apenas necesito superar la mitad de la barra de volumen para escuchar perfectamente. Esto es algo con lo que está relacionado la cancelación de ruido, ya que cuanto menos ruido escuches, a menos potencia necesitarás ponerlo; sin embargo, hablaremos más concretamente de la cancelación de ruido en el siguiente apartado.

Otro detalle que me ha gustado es el audio inmersivo en 360º. Con los dos auricualares puesto podemos activar el audio inmersivo en 360º, que reproducirá el sonido como si lo estuviesemos escuchando una canción de forma presencial. Es algo a tener en cuenta porque otros auriculares (abiertos y cerrados) no lo son tanto en este mismo modo.

El audio inmersivo es muy inmersivo, y eso no es tan común Pablo Hernando

En cuanto a las llamadas, se escuchan bien y el receptor oirá nuestras contestaciones con una buena nitidez. Debido a la cancelación de ruido, no se escuchará tan bien como en lugares excesivamente ruidosos, pero puedes hablar con ellos en la calle, gimnasio o prácticamente cualquier lugar.

Cancelación de ruido

La cancelación de ruido es otro apartado en el que Edifier vuelve a dar en el clavo. Tampoco esperaba que unos auriculares abiertos fuesen capaces de aislar el ruido de una forma tan convincente, como unos cerrados, pero lo hacen.

Ojo, porque vuelvo a repetir que no aislan tanto como unos auriculares abiertos. Si quieres unos auriculares que te aíslen perfectamente durante un viaje en avión o en lugares donde haya demasiado ruido, los Edifier LolliClip no son para ti, o al menos no lo son en esta situación. No obstante, estos hay que compararlos con los de su categoría, los abiertos, porque sino sería cómo comparar una bicicleta con un router, y dentro de su categoría son muy buenos.

De todos modos, la gracia de este tipo de dispositivos es que te permiten escuchar el mundo mientras los usas. Por ello, si no quieres aislarte, es tan fácil como no activar la cancelación de ruido.

Batería

Su estuche se carga mediante un puerto USC Tipo-C Pablo Hernando

La batería es buena y se cargan rápido. Completamente cargados, puedes escuchar cada auricular durante 9 horas seguidas. Además, con solo una carga de 15 minutos, tendrás hasta 3 horas de uso. Por ello, si tienes que salir, puedes cargarlos un momento mientras te peinas, vistes o preparas, que, cuando vayas a salir, tendrás batería de sobra.

No obstante, con la caja tendrás otras 30 horas. Efectivamente, con el estuche de carga al 100%, podrás cargarlos hasta usarlos por 39 horas (9 horas independiente + 30 horas del estuche).

Para cargar los auriculares, simplemente debes meterlos en su estuche, lo que hará que se pongan a cargar automáticamente. Para cargar el estuche, debes conectarlo a la corriente (tu ordenador, un cargador, etc.) mediante su puerto USB Tipo-C.

Aplicación

No es la app con más extras, pero no está mal Pablo Hernando

Para controlar, o cambiar los ajustes, el Edifier LolliClip puede usar dos aplicaciones: Edifier Connect o EDIFIER ConneX. Yo he usado la segunda porque resulta más completa y ágil.

Lo cierto es que a primera vista no parece la app más completa, y lo cierto es que no tiene muchos modos de audio ni es nada estética, pero tiene más opciones de lo que parece. Dicho esto, echo en alguna falta algún extra más, como el modo relajación de los JBL Live Flex 3, ya que estamos ante un dispositivo de más de 100 euros. No obstante, es intuitiva, podría manejarla hasta alguien que jamás haya usado unos auriculares inalámbricos.

Cuando entramos en ella, se muestra su interfaz principal, en la que aparece la carga de cada auricular y si se encuentra fuera o dentro de la caja.

Justo abajo también podemos modificar estos parámetros:

Control de cancelación de ruido

Efectos de sonido : podemos elegir entre Estándar, Potenciador de graves, Vocal o Refuerzo de agudos

: podemos elegir entre Estándar, Potenciador de graves, Vocal o Refuerzo de agudos Modos de sonido: Música, Juego o Audio espacial

También tenemos el apartado Salud, desde el que medir nuestra frecuencia cardiaca o la tasa de oxígeno en sangre. Es bastante curioso que unos auriculares tengan estas opciones, pero los Edifier LolliClip pueden usarse para practicar deporte, por lo que el fabricante ha optado por incluir estos extras. En cada uno tenemos un calendario para ver cómo evolucionan las mediciones.

Su medición cardiaca es muy precisa, siempre tengo pocas pulsaciones Pablo Hernando

Luego podemos entrar a otros ajustes y funciones, tocando en el icono de tuerca de la esquina superior derecha. Vamos a destacar estos ajustes/funciones más importantes:

Función de drenaje : muy útil, porque seca los auriculares mediante vibración

: muy útil, porque seca los auriculares mediante vibración Ajustes de control : nos permite configurar los gestos de uso para cada auricular

: nos permite configurar los gestos de uso para cada auricular Sensibilidad de toque : no solo permite adaptar la sensibilidad al toque sino activarla o desactivarla al hacer deporte

: no solo permite adaptar la sensibilidad al toque sino activarla o desactivarla al hacer deporte Detección de uso : puedes elegir si, al quitarte los auriculares, el sonido se pausa

: puedes elegir si, al quitarte los auriculares, el sonido se pausa Conexión multipunto : lo Edifier LolliClip tienen Bluetooth 5.4 multipunto, algo que resulta una gran ventaja, puesto que te permite activar la conexión a dos dispositivos al mismo tiempo.

: lo Edifier LolliClip tienen Bluetooth 5.4 multipunto, algo que resulta una gran ventaja, puesto que te permite activar la conexión a dos dispositivos al mismo tiempo. Encontrar mi producto: puedes buscar individualmente cada auricular. Con esta opción, empezarán a sonar en alto para que puedas encontrarlo guiándote por el sonido

Siempre se agradece que tenga una opción de "Encontrar auricualares" Pablo Hernando

Finalmente, tocando en la silueta de la esquina inferior derecha, accedemos a nuestro perfil en Edifier. Desde ahí podemos cambiar nuestro nombre o foto de perfil, además de obtener información adicional sobre Edifier.

Veredicto: ¿para quién son los Edifier LolliClip?

Los Edifier LolliClip no solo son una compra sensata, sino recomendable. Si buscas unos auriculares abiertos, te los recomendamos. Ofrecen una excelente calidad de sonido y resultan muy cómodos. Si bien tienen algunos fallos, como que al tocarlos para hacer gestos se te pueden mover o que su app no sea la más completa, en todos sus apartados son notables, no hay nada importante que tire para atrás su compra.

Es un producto recomendable para cualquier persona que quiera auriculares abiertos. Este tipo de dispositivos no ofrecen una cancelación de ruido tan potente como los cerrados, por lo que no son tan buenos en aviones o trenes, ni para llamar en estos, pero te aislan menos del mundo, lo que puede venir bien a la hora de correr o hacer deporte. Al margen de espacios excesivamente ruidosos, se pueden emplear en cualquier contexto.