EDIFIER NeoBuds Planar: sonido excepcional en formato inalámbrico con tecnologías hasta hace nada reservadas a los cables

EDIFIER lleva años sorprendiendo a propios y extraños con la calidad de sus productos. No es esta una marca que muchas personas ajenas al mundo del audio suelan conocer, o que suela aparecer regularmente en las conversaciones de quienes están pensando en comprarse unos auriculares inalámbricos o unos altavoces… aunque debería.

Y es que EDIFIER no es un fabricante chino cualquiera: hace altavoces modernos de impecable factura y muy buen sonido y, además, son responsables de unos de mis auriculares favoritos para usar en casa: los Stax Spirit S5, herederos de unos Stax Spirit S3 que les marcaron el camino (y que yo en su momento no supe entender).

Y no nos vamos a alejar mucho de los auriculares que mencioné, porque comparten una característica con los protagonistas de este artículo: los muy interesantes earbuds EDIFIER NeoBuds Planar, que representa una opción muy diferente (y a mis oídos más atractiva) a lo que nos ofrecían los EDIFIER NeoBuds Pro 2.

EDIFIER es continuista con sus earbuds

Los EDIFIER NeoBuds Planar son prácticamente calcados a otros earbuds de la marca Sergio Agudo

Parece que EDIFIER siguen a pies juntillas la máxima "si no está roto, no lo arregles". Algo que tienen en común estos NeoBuds Planar y los NeoBuds Pro 2, aparte de compartir una parte de la denominación, es que el diseño es prácticamente calcado: desde el estuche de carga, pasando a los auriculares en sí y salvando pequeñas diferencias estéticas, son casi idénticos.

Eso también se ha traducido en que tenemos unos auriculares que te pones y puedes olvidar que llevas: son increíblemente cómodos y ligeros, se mantienen bien en la cavidad auditiva y en ningún momento el oído protesta por llevarlos puestos. El estuche de carga sí es un poco más pesado y se nota en cuanto lo coges, pero tiene un factor de forma lo bastante pequeño como para caber en cualquier parte sin que lo notes.

Ya que hablamos del estuche de carga, las líneas redondeadas, la colocación del logo de la firma, la luz led del mismo e incluso la parte trasera son casi iguales que las de modelos anteriores. Sigue siendo un diseño muy bueno, que me gusta mucho, pero eso no quita para que sea un esfuerzo continuista de manual. Nada en contra de ello, pero aunque estemos hablando de la misma línea NeoBuds, insisto, estos otros van por otro camino. Igual habría estado bien diferenciarlos un poco más. Nada muy extremo, pero sí suficiente.

Dentro del estuche es donde nos encontraremos con el botón para emparejar los NeoBuds Planar con nuestro teléfono, unos agarres magnéticos que sujetan muy bien los auriculares y los auriculares en sí, que siguen siendo earbuds con un stick para facilitar ponerlos y quitarlos (yo personalmente los prefiero así).

Los auriculares terminan en un eartip de goma que tiene un buen ajuste con la cavidad auditiva, aunque en la caja encontrarás opciones de distintos tamaños para que se acomoden mejor a tus necesidades. Dentro va el transductor, y aquí es donde empezamos a hablar de magia.

El porqué del nombre "Planar" y por qué eso influye mucho en la calidad de sonido

El ajuste de los NeoBuds Planar es muy bueno y cómodo Sergio Agudo

No hablamos tanto de la denominación "Planar" en sí, sino más bien de lo que significa que estos auriculares la tengan. Verás, los Edifier NeoBuds Planar son unos earbuds true wireless que cuentan con transductores planares para reproducir el sonido que les llega.

Y todo esto está muy bien pero, ¿qué significa que los transductores sean planares? Bien, vayamos por partes. Todos los altavoces (vale la pena recordar que unos auriculares no son más que un tipo especial de altavoz) tienen un componente llamado diafragma, que vibra al recibir señales eléctricas y las transforma en ondas sonoras mediante ese movimiento.¿Me sigues hasta ahora?

Bien, pues hay dos tipos de diafragmas. El de los transductores tradicionales es cónico o en forma de cúpula, al que va unido una bobina móvil (generalmente en el centro o en la base del mismo). Estos transductores, si bien pueden reproducir todo lo que les echen, son más susceptibles a la distorsión.

En cambio los del segundo tipo, los transductores planares, tienen un diafragma plano y delgado que vibra de forma uniforme por toda su superficie. La distorsión que se produce en ellos es mínima, el sonido se vuelve mucho más claro y definido y tienen una pequeña pega: que necesitan un amplificador para funcionar.

En casa tengo un dispositivo hace las veces de amplificador de auriculares, aunque no es su función principal. En él conecto algunas de las unidades más exigentes que sólo uso allí, pero es lógico que no pueda sacarlo de casa para usar mis cascos planares en la calle. Tampoco se pueden conectar unos earbuds a él, así que ¿cómo soluciona EDIFIER este problema?

Pues bien: a través del chip QCC5181 de Qualcomm, que se comporta como un microamplificador y que está diseñado específicamente para soportar transductores de tipo planar. Ah, y la unidad también es compatible con Snapdragon Sound y los codecs aptX. También soporta AAC, SBC y dos códecs de alta resolución como LDAC y LHDC 5.0.

Y ahora que ya hemos aclarado toda la parte técnica que era necesario comentar antes de entrar en materia, ¿cómo suenan estos auriculares? Pues exactamente como cabe esperar de un transductor planar: muy finos, muy equilibrados y muy elegantes. Que cuente con este tipo de componentes también hace que la respuesta de la música sea más lineal que con otro tipo de earbuds, que generalmente suelen acentuar ciertas partes del espectro auditivo.

Lo que tenemos aquí entre manos son varias características:

Graves con pegada y definición , pero sin resultar abrumadores. Vas a notar cada golpe de bombo en tus oídos, pero no van a dejarte sordo. Podrás apreciar cada elemento del espectro bajo de la escala de frecuencias, pero no te llenarán el oído.

Medios controlados, que aportan, pero no abruman . Es justo lo que se pide a las medias frecuencias: que no estorben.

Agudos brillantes y cristalinos. Los platos a través de estos transductores son una caricia, acentúan muy bien su presencia y no molestan al oído.

Desde un punto de vista basado puramente en el sonido, puede que estos earbuds sean de lo más único que he escuchado hasta ahora dentro del campo del audio de consumo. Y el trabajo de EDIFIER con ellos es, desde luego, muy reseñable.

En lo que respecta a la cancelación de ruido, es muy buena, aunque no espectacular. Si has escuchado lo que pueden hacer los JBL Tour Pro 3en este aspecto, por ejemplo, vas a notar una diferencia. Sin embargo, los EDIFIER NeoBuds Planar no se quedan atrás por mucho margen, que quede claro.

Lo único en lo que pecan estos NeoBuds Planar es que podrían ofrecer un punto más de volumen. A mí personalmente me gustan los auriculares a los que puedes apretarles sin miedo, llevarlos hasta el límite y que ese límite esté relativamente lejos. El de esta unidad está más cerca de lo que me gustaría, pero no es algo que me haga descartarla por completo.

Y un último apunte: en los auriculares planares, si prestas atención, puedes notar perfectamente el movimiento del transductor al escuchar música, en la forma en la que la presión del sonido se mueve por tu cavidad auditiva. Eso, con los auriculares tradicionales, no es posible. No es que le reste a la experiencia, pero mi sensibilidad especial con estos asuntos

EDIFIER ConneX: no necesaria, pero sí conveniente

EDIFIER ConneX cumple, pero no es imprescindible Sergio Agudo

Algo que nunca me ha terminado de convencer de los auriculares de EDIFIER ha sido su companion app, EDIFIER ConneX. No se la puede comparar de ninguna manera con otras que son más útiles para las necesidades del usuario, como JBL Headphones o Bowers & Wilkins Music, de la que ya hablé en mi análisis de los Bowers & Wilkins PX7 S3.

Entonces, ¿para qué sirve EDIFIER ConneX? Pues para aplicar unas pocas opciones de personalización visual (como el color del LED del estuche de carga), consultar el nivel de carga restante del estuche de carga y darte de bruces con uno de los ecualizadores más completos que he visto nunca en una app móvil y que ya conozco de otras ocasiones.

Para enfermos del sonido como yo esta adición es una especie de sueño: puedes controlar muchos factores a golpe de clic y hacer casi lo que quieras con él. Ahora bien (y aquí tengo que darle la razón a la filosofía de Bowers & Wilkins y a la de JBL): es demasiado para un usuario corriente. Entiendo que quieran tener un detalle con el público más audiófilo, pero para muchos será abrumador.

¿Puedes usarla? Por supuesto. ¿Debes usarla? Eso ya depende de ti, de tus necesidades y de para qué la quieras. Yo he podido vivir perfectamente sin ella excepto para consultar cuánta carga le quedaba al estuche, porque no te avisa por sí mismo. Y ya que hablamos de carga…

La autonomía sigue siendo escasa

Detalle del conector de carga Sergio Agudo

Me gustaría decir que se ha trabajado este aspecto, pero seguimos en valores que se quedan escasos. Los EDIFIER NeoBuds Pro 2 tenían 4 horas de vida con la cancelación de ruido activada, y estos llegan hasta las 5 horas. Es difícil que vayas a estar tanto tiempo seguido escuchando música en un ambiente urbano, pero hay varios motivos por los que no me gusta su autonomía.

La primera es que hay earbuds que llegan hasta las 10 horas con ANC, como es el caso de los JBL Live Beam 3 que me regalaron como recuerdo de mi visita al HARMAN AudioLab danés. Además, estos auriculares no son los únicos que ofrecen estos valores, no son una rareza. Y teniendo en cuenta el precio de estos NeoBuds Planar, deberían ofrecer al menos 8 horas antes de que tengas que recargarlos.

La segunda es que, con los auriculares de este tipo, se entra obligatoriamente en un ciclo continuo de carga - descarga que no suele sentarle nada bien a estas unidades. El tiempo de reproducción de los auriculares es relativamente corto, pero es que la autonomía del estuche de carga también, 15 horas con la cancelación de ruido activada. Es algo perjudicial para ambos elementos.

Teniendo en cuenta que los NeoBuds Planar tienen un precio oficial de 199 euros, deberían llegar bastante más lejos de lo que llegan en lo que a autonomía se refiere. Aquí el fabricante, desgraciadamente, sigue suspendiendo.

Conclusión: un gran sonido y un resto que necesita pulirse

Detalle del estuche de carga Sergio Agudo

Basándome sólo en el sonido sigo diciendo que puedo recomendar y recomiendo estos auriculares pero, hoy en día, con lo competitivo que es el mercado de los earbuds true wireless, una experiencia auditiva de primera no va a ser el único factor determinante a la hora de hacer que el consumidor se decida.

El diseño necesita un replanteamiento. Lo dije más arriba: entiendo el esfuerzo continuista, entiendo porqué lo han hecho y no me parece mal, pero algo que diferenciase más claramente a los distintos miembros de la familia NeoBuds entre ellos habría sido de agradecer.

Lo que sí necesita atención urgente es la autonomía. Hay muchos fabricantes adelantándoles por la derecha. Puede que EDIFIER piensen que lo que ofrecen ya está bien, pero es que ni siquiera llega al estándar actual de 8 horas como mínimo. Es necesario mejorar esto cuanto antes.

En general estamos ante una unidad de 8 sobre diez, nota que se lleva sobre todo por los transductores planares y los beneficios evidentes de usarlos. Lo demás le quita puntos, no demasiados, pero si esta tendencia sigue de cara al futuro puede que ni un gran sonido consiga hacer que EDIFIER salve los muebles.