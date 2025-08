Apple lanza su propio chatbot con IA... pero no de la forma en la que estás pensando

Apple sigue avanzando en su apuesta por la inteligencia artificial, y esta vez lo hace desde una de sus aplicaciones más útiles: Apple Support. Algunos usuarios ya están probando una nueva función experimental que promete cambiar la forma en la que pedimos ayuda: el Support Assistant.

Este nuevo asistente basado en chat se encuentra dentro de la app de soporte, y se activa tocando un botón “Chat” que aparece en la barra de navegación de la parte inferior. Por ahora, solo unos pocos usuarios de iPhone pueden acceder a esta vista previa, ya que se trata de una fase de pruebas muy limitada.

Un nuevo canal de ayuda inteligente

El asistente se presenta con una pantalla explicativa que detalla cómo funciona. Su misión es responder preguntas relacionadas con productos y servicios de Apple, ofrecer soluciones a problemas comunes y aclarar dudas sobre funciones del dispositivo. Todo, con respuestas generadas por inteligencia artificial.

Eso sí, su ámbito está bien definido: no responde a cuestiones que no estén relacionadas con el soporte técnico. Es decir, nada de preguntar por futuros lanzamientos, rumores o detalles de productos aún no presentados. En caso de que el chatbot no sea capaz de resolver tu problema, la aplicación te dará la opción de contactar con un especialista real de Apple para obtener ayuda personalizada y directa.

Apple avisa de que el asistente está en fase experimental y podría cometer errores, por lo que recomienda verificar cualquier información importante. Aún no se sabe cuánto tiempo durará esta fase de pruebas ni cuándo estará disponible para todo el mundo.

Este chatbot basado en inteligencia artificial se rumoreó en el pasado, y los rumores fueron ciertos. De forma interna, algunos empleados también estarían usando inteligencia artificial para poder ofrecer un mejor servicio con AppleCare, el seguro de la compañía que recientemente ha lanzado un nuevo servicio llamado AppleCare One.