Así es AppleCare One: protege hasta 3 dispositivos con una única suscripción

Apple ha presentado un nuevo servicio llamado AppleCare One, una suscripción que permite cubrir varios dispositivos con un solo plan. Por 19,99 dólares al mes, cubre hasta tres productos, y puedes añadir más por 5,99 dólares adicionales cada uno. Es una propuesta muy atractiva para quienes tienen varios dispositivos Apple.

Con AppleCare One, los productos reciben la misma protección que con AppleCare+: cobertura de batería, reparaciones ilimitadas por daños accidentales y soporte prioritario las 24 horas del día. Además, llega con mejoras notables respecto a los planes actuales, sobre todo en la gestión de dispositivos antiguos.

Un plan único para protegerlo todo

Una de las grandes ventajas de AppleCare One es que permite añadir productos con hasta cuatro años de antigüedad. Hasta ahora, solo tenías 60 días desde la compra para contratar AppleCare+. Eso sí, Apple exigirá que estén en buen estado y podría realizar diagnósticos antes de aceptarlos.

Hay algunas excepciones. Por ejemplo, los AirPods solo podrán añadirse si tienen menos de un año. Aun así, es una forma excelente de centralizar la protección de todos tus dispositivos, incluso aunque no sean nuevos, con una sola suscripción mensual que se adapta al ecosistema de Apple.

Otro detalle importante es que AppleCare One también incluye protección contra robo o pérdida para iPhone, iPad y Apple Watch. Hasta ahora, esta cobertura solo estaba disponible en planes individuales. Es un añadido de mucho valor para quienes quieran una protección completa en todos los sentidos.

AppleCare One estará disponible a partir del 24 de julio en Estados Unidos por el momento. Se podrá contratar desde el iPhone, iPad, Mac o en cualquier Apple Store. Es otro paso más en la apuesta de Apple por los servicios, junto a Apple One y otros planes que están llevando los ingresos a cifras récord. Ahora bien, por el momento no se ha confirmado su llegada a otros países como España.