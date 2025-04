Bill Gates, fundador de Microsoft, ataca al difunto Steve Jobs: "No era ingeniero, no tenía idea de código"

Existen figuras de una relevancia suprema de las que en ocasiones se desconoce su colaboración o esta choca al tratarse de empresas que podrían verse como rivales. Pero el mundo de la ciencia sabe que para un progreso más ágil la colaboración es fundamental y así lo vieron también dos entidades de gran calado como Apple y Microsoft, personalizadas en las figuras de sus fundadores.

La relación entre ambos la ha repasado recientemente Bill Gates, quien participó el pasado mes de febrero en el programa de entrevistas Opening Bid, de Yahoo Finance. En el marco de esa conversación el cofundador de Microsoft reconoció la estrecha relación de colaboración que mantuvo con Steve Jobs en determinados procesos de su trabajo en los ordenadores Mac, señalando ciertas carencias de Jobs pero también alabando su valía como gestor y coordinador de equipos, pese a que algunos de sus colaboradores más estrechos le contradigan.

Un programador limitado pero un impresionante gestor de equipos

Gates se refería a ello ensalzando la labor del difunto Steve Jobs para reconocer sus puntos débiles y delegarlos en las personas adecuadas: “Él no era ingeniero, no sabía qué era el código fuente, no sabía mucho de diseño de chips... aunque su habilidad para elegir a gente que trabajara en esas áreas era asombrosa”, destacó.

Otro de los aspectos que Bill Gates ensalzó de Steve Jobs era el referente a la parte visual de sus sistemas operativos, en lo que no le dolieron prendas a la hora de reconocer la superioridad del fundador de Apple: “Steve era muy diferente a mí. En cuanto a la intuición para una buena interfaz de usuario y para el diseño... él la tenía y yo no. Envidio su genio en eso”, apostilló Gates, que incluso recibió consejos de Jobs para abrir su vertiente más creativa mediante el uso de sustancias psicotrópicas.

En un momento de la conversación, el magnate confiesa alguno de los momentos más destacados que le dio su relación Jobs y el hecho de que ser tan diferentes resultase al final en un beneficio para ambos, al tratarse de dos formas de trabajar complementarias y que se necesitaban mutuamente: “Steve decía algo como: «Vale, no quiero que ningún software tenga manuales», lo cual, bueno, es un detalle, pero en realidad necesitábamos ayuda y documentación. Así que obtuvimos lo mejor de ambos mundos, donde él presionaba y yo tenía equipos de ingenieros que realmente tenían que hacer el trabajo”, reconocía Gates con una sonrisa durante la charla.

La estrecha colaboración que mantuvieron durante la creación del Macintosh, en la que según Gates hubo más gente de Microsoft trabajando en el software del Mac que miembros de Apple, dio origen a recuerdos muy agradables para Gates, que hacía referencia a aquella etapa apuntando que “fue un proyecto muy divertido” en el que se empezó a forjar una admiración hacia Steve Jobs que aún perdura en el cofundador de Microsoft.