Bluesky cada vez se parece más al Twitter de antes: estrena un sistema de verificación que recuerda al mítico check azul

Nadie esperaba que fuera a ocurrir tan pronto, pero Bluesky ya tiene su propio sistema de verificación. La red social que se presentó como la alternativa descentralizada a X acaba de lanzar oficialmente las verificaciones para usuarios notables, algo que rompe con su filosofía igualitaria de los últimos años. Y es que la competencia con X y Threads cada vez aprieta más.

Como ha revelado TechCrunch, el sistema funciona mediante un formulario online donde hay que demostrar que representas a una persona, empresa o entidad legítima. Los requisitos son bastante claros: cuenta activa y completa, perfil seguro y, si hace falta, estar vinculado a una web oficial que respalde tu identidad.

Un sistema que evita los errores del pasado

Lo interesante es que Bluesky parece haber aprendido de los errores de Twitter, donde la verificación se convirtió en símbolo de estatus y después en un servicio de pago bajo Elon Musk. Aquí ofrecen dos opciones: la clásica insignia azul para cuentas notables y la autoverificación mediante dominio, como hace NPR, que ya usan 270.000 perfiles.

También han creado la figura de Trusted Verifiers, organizaciones que pueden avalar a otras cuentas. En abril probaron el sistema con medios como The New York Times y The Athletic, así que está claro que quieren instituciones reconocidas en el proceso.

Los criterios para ser "notable" incluyen logros profesionales, apariciones en medios, referencias en fuentes fiables e interés público. Pero aquí viene el problema: no han dado detalles específicos sobre qué significa exactamente cada cosa. El formulario pide evidencias de tu relevancia en tu campo y zona geográfica, pero solo te contestan si te aprueban.

Todo esto cambia bastante la filosofía de Bluesky, que hasta ahora había presumido de ser una comunidad sin jerarquías visibles entre usuarios. Introducir verificaciones centralizadas puede cambiar esa dinámica, sobre todo si no explican bien cómo deciden quién se lleva el check azul y quién no.

Y ya hay quien no está de acuerdo. Un grupo ha creado Sky.Social, una versión alternativa de Bluesky con un sistema de verificación completamente democrático donde cualquier usuario puede verificar a otros y todo es visible para la red sin que haya una autoridad central. Vamos, lo contrario de lo que está haciendo Bluesky.