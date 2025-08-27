Cansado de ver películas y de las entregas de premios: Denzel Washington se sincera y sorprende con sus declaraciones

Denzel Washington está en plena promoción de su última película, Highest to Lowest, que en España conoceremos como Del cielo al infierno. El filme es una nueva versión de High and Low de Akira Kurosawa, a su vez inspirada en la novela King's Ransom de Evan Hunter. En esta adaptación dirigida por Spike Lee, Washington interpreta a un magnate de la música en Nueva York que se enfrenta a un dilema moral tras el secuestro del hijo de su chófer, confundido con el suyo propio.

Se trata de la quinta colaboración entre el actor y el director, después de Mo' Better Blues (Cuanto más, mejor) (1990), Malcolm X (1992), Una mala jugada (1998) y Plan oculto (2006). Una trayectoria que se refuerza gracias a este nuevo film, que ya se exhibe en salas seleccionadas de Estados Unidos y llegará a Apple TV+ el 5 de septiembre.

Si trabajas de ello, ya no es un hobby

Durante la promoción, Washington ha sorprendido con unas declaraciones en una entrevista para la revista GQ, en la que ha estado acompañado por Lee y A$AP Rocky. En ellas, el intérprete ha confesado que ya "no veo películas, de verdad que no. Estoy siendo sincero. ¡No veo películas! No voy al cine. No veo películas... Estoy cansado de las películas, sí".

Con más de cuarenta títulos en su carrera desde su debut en 1981 con Carbon Copy, Washington explicó que quizá este rechazo se deba a haber trabajado demasiado en la industria. Cuando Spike Lee le preguntó cuántas películas calcula haber rodado, respondió con ironía: "Demasiadas. Creo que 50".

Los premios solo son cosas

El actor también reiteró su conocido desinterés por los premios de la Academia. Ganador de dos Oscar y nominado en nueve ocasiones, aseguró en el pódcast Jake's Takes que nunca ha tomado decisiones interpretativas con la mirada puesta en galardones: "No lo hago por los Oscar. No me importa ese tipo de cosas".

Washington añadió que, a lo largo de su carrera, ha habido ocasiones en que ganó sin merecerlo y otras en que mereció más reconocimiento: "El hombre da el premio. Dios da la recompensa". Incluso ironizó sobre dónde guarda sus estatuillas: "¿Dónde las tengo? Una junto a la otra. No estoy presumiendo, solo digo lo que siento. Al final de mis días los Oscar no me servirán de nada".