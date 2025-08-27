¿Cómo acaba Óscar de 'The Office' en 'The Paper'? El propio actor lo explica

Estamos a solo unos días de que Greg Daniels, el conocido guionista en cuyo currículum se incluyen series como Los Simpson, Parks and Recreation o The Office, estrene una nueva ambientada precisamente en el universo de esta última, una The Paper que llega el 4 de septiembre a Estados Unidos y que esperamos no tardar demasiado en ver por aquí.

Pero eso no es lo único que comparten ambas comedias de situación, porque habrá un elemento más que hará que inequívocamente las relacionemos: Óscar Martínez, el contable, interpretado por el actor cubano Óscar Núñez.

Tampoco lo pensó demasiado

En una entrevista reciente con Variety, Núñez explicó cómo surgió su regreso al personaje. Todo comenzó cuando Daniels lo invitó a almorzar y le lanzó la propuesta: "¿Cómo te sentirías volviendo como Óscar?". El actor aceptó sin pensarlo demasiado, sin imaginar que esa idea acabaría convirtiéndose en un proyecto real con guionistas, rodaje y fecha de estreno.

The Paper es un spin-off muy libre de The Office que se centra en el día a día de un periódico local en Ohio, el Toledo Truth Teller, en plena lucha por sobrevivir. Allí, un nuevo editor jefe, Ned Sampson (interpretado por Domhnall Gleeson), tratará de insuflar vida a un medio en decadencia.

Entre sus empleados aparece Óscar, que se ve obligado a mudarse al Medio Oeste después de que la empresa para la que trabajaba fuese absorbida por una corporación mayor. "Es el mismo tipo, pero en otra ciudad, probablemente ganando más dinero si negoció bien", bromea Núñez.

Sigue siendo él mismo

El actor reconoce que su personaje no acoge con entusiasmo la vuelta de las cámaras que lo siguieron en Scranton: en el primer episodio protesta ante el equipo documental asegurando que no podrán usar su imagen ni su voz. La respuesta llega en un rótulo en pantalla: "Sí podemos. No hay fecha de caducidad en el contrato que Óscar firmó en 2005".

Aunque sigue siendo el mismo contable pragmático, la revitalización del periódico despierta en él cierta inquietud: "¿Quiere limitarse a ganar dinero siendo cínico o prefiere implicarse en algo más? Habrá que esperar para verlo", adelanta Núñez.

¿Más cameos?

De momento, Óscar es el único actor de The Office en el reparto, pero The Paper está impregnada del mismo ADN y seguro que se deja notar más allá. Paul Lieberstein (Toby en la serie original) participa como guionista y productor, y varios directores habituales también están implicados. Además, ya se ha anunciado la aparición de un personaje secundario conocido por los seguidores de Dunder Mifflin y que habrá alguna que otra mención a otros favoritos de los fans.