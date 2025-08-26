Bradley Cooper vuelve a dirigir tras 'Maestro': primer tráiler de 'Is This Thing On?', con fecha de estreno en cines

Bradley Cooper no es solo uno de los actores más cotizados de Hollywood, sino que también ha demostrado que detrás de las cámaras tiene mucho que contar. Con Ha nacido una estrella en 2018 sorprendió al mundo, firmando un debut como director que lo colocó de inmediato entre los grandes, y con Maestro en 2023 confirmó que lo suyo no había sido un golpe de suerte.

Ahora, dos años después, ya tenemos nuevo trabajo suyo en camino y con tráiler recién salido del horno: Is This Thing On?, su tercera película como realizador.

Crisis y comedia stand-up

La película está inspirada en la vida del cómico británico John Bishop, aunque con una trama más amplia que mezcla drama, comedia y retrato generacional. El protagonista es Alex, interpretado por Will Arnett, un hombre que se enfrenta al derrumbe de su matrimonio y a la llegada de la mediana edad.

En plena crisis personal decide dar un giro radical a su vida y lanzarse al circuito del stand-up (un tipo de monólogos) en el West Village de Nueva York. Frente a él, Tess, a quien da vida Laura Dern, encara las renuncias que hizo por su familia y debe aprender a convivir con una nueva realidad marcada por el divorcio, la coparentalidad y la duda de si todavía existe espacio para una forma distinta de amor.

El reparto se completa con nombres de peso: además de Arnett y Dern, encontramos a Andra Day, Amy Sedaris, Sean Hayes, Christine Ebersole, Ciarán Hinds y el propio Cooper, que también se reserva un papel en la historia. El guion está firmado por el propio director junto a Mark Chappell y Will Arnett, que además participa como productor.

Su estreno

Searchlight Pictures es la compañía que está detrás del proyecto, con Cooper también implicado en la producción a través de su firma Lea Pictures. La película, además, contará con un escaparate de lujo en su presentación: será la encargada de clausurar el Festival de Nueva York, con su estreno mundial previsto para el 10 de octubre en el Alice Tully Hall del Lincoln Center.

En cuanto al gran público, Is This Thing On? se estrenará en salas el 19 de diciembre, al menos en territorio norteamericano, pues aquí nos tememos que tendremos que esperar hasta mínimo los primeros meses de 2026.