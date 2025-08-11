Denzel Washington se pronuncia sobre el casting de 'Black Panther 3' en el UCM

Ryan Coogler es el responsable de escribir un papel para Denzel Washington en Black Panther 3. En este sentido, el actor ha reaccionado de una manera positiva a su incorporación en la franquicia. Tras revelar que había estado encontrando la manera de incluir a Denzel Washington, Ryan Coogler al fin confirmó que el actor se había unido al reparto.

Eso sí, todavía se desconoce el papel que desempeñará el protagonista de The Equalizer en Black Panther 3. Asimismo, los detalles de la historia también permanecen en secreto. Con Black Panther: Wakanda Forever presentando nuevos personajes y facciones, Marvel Studios demuestra seguir creciendo cada vez más. Es por eso que el filme podría tener infinitas posibilidades.

Ryan Coogler cumple su objetivo al fichar a Denzel Washington

En una entrevista con ScreenRant, Denzel Washington dio una respuesta contundente sobre su participación en este proyecto. Cuando fue preguntado sobre si habían seguido hablando de su papel, el actor simplemente fue muy claro al no dejar nada de margen a un posible avance: "Eso es asunto entre Ryan y yo".

De lo que no cabe duda es de que convencer a un actor de la talla de Denzel Washington para formar parte de Black Panther 3 supone un gran logro para el UCM. En este sentido, Ryan Coogler ha dejado claro que siempre ha deseado trabajar con el actor. También resulta sorprendente que el actor haya aceptado, ya que siempre ha solido evitar las franquicias más taquilleras.

Aún no se ha revelado demasiada información sobre la historia ni el reparto de Black Panther 3, pero el hecho de que Denzel Washington participe resulta emocionante. Por otro lado, la admiración de Ryan Coogler por el actor es un buen presagio de que el papel tendrá calidad de sobra para que la estrella se vuelva a lucir una vez más. Por supuesto, también cabe la posibilidad de que finalmente acabe siendo decepcionante.

Con suerte, Denzel Washington en Black Panther 3 no se sentirá como el trabajo de Bill Murray en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Christian Bale y Russell Crowe en Thor: Love and Thunder, al menos en el sentido de que este trío de actores icónicos se comprometió con papeles que probablemente nunca serán muy recordados en el UCM.