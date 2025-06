Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente

Tu móvil guarda información muy personal: fotos, conversaciones, datos bancarios y accesos a redes sociales. Por eso, detectar a tiempo si alguien ha conseguido acceder a tu dispositivo puede evitarte problemas graves. Cada vez es más habitual que se produzcan hackeos no solo a los usuarios finales, sino a todos los niveles. El mejor ejemplo de ello es el hackeo que han sufrido los clientes de Movistar o los datos de la DGT o la CNMC entre otros.

En este artículo encontrarás las señales más claras que indican un posible hackeo y qué hacer si descubres que tu móvil está comprometido. Ahora bien, no existe un método infalible, todo lo contrario. Así que hay que procurar tener un cuidado extremo a la hora de gestionar estas cuestiones.

Mientras revisas estos consumos anormales, es probable que también encuentres aplicaciones que no recuerdas haber instalado . Los hackers son astutos y suelen disfrazar su software malicioso con nombres genéricos como “System Update”, “Device Health” o “Security Scanner”. Si encuentras apps con estos nombres que no reconoces, es momento de investigar más a fondo.

Este consumo adicional de recursos no solo afecta a la batería. También verás reflejado el problema en tu consumo de datos móviles , que aumentará considerablemente sin una explicación lógica. Las aplicaciones espía necesitan conexión a internet para enviar la información robada, y esto puede hacer que tu tarifa de datos se agote en pocos días cuando normalmente te duraba todo el mes.

Una de las primeras señales que notarás es que tu batería se agota mucho más rápido de lo habitual. Esto ocurre porque las aplicaciones maliciosas funcionan constantemente en segundo plano, recopilando información y enviándola a los hackers. Además, es común que el dispositivo se caliente más de lo normal, incluso cuando no lo estás usando intensivamente.

La situación se vuelve aún más evidente cuando tus contactos empiezan a recibir mensajes extraños que aparentemente enviaste tú. Pueden ser enlaces sospechosos, solicitudes de dinero o mensajes sin sentido. Si varios amigos te preguntan por estos mensajes que no recuerdas haber enviado, es casi seguro que tu dispositivo está comprometido. Lo mismo aplica si en tu historial de llamadas aparecen números desconocidos a los que supuestamente has llamado.

Por ejemplo, si tu móvil se reinicia solo con frecuencia o se apaga y enciende sin que toques ningún botón, podría ser señal de que alguien está accediendo remotamente. Este comportamiento es especialmente sospechoso si no has actualizado recientemente el sistema operativo, ya que las actualizaciones legítimas a veces requieren reinicios.

Más allá de las señales técnicas que acabamos de ver, tu móvil puede mostrar comportamientos erráticos que son igual de reveladores. Estos síntomas son más evidentes en el uso diario y no requieren revisar estadísticas o configuraciones.

Empieza por revisar los permisos de cada aplicación instalada. Examina una por una y presta especial atención a los permisos que tienen. Una calculadora no necesita acceso a tu cámara, y un juego simple no debería poder leer tus contactos. Cuando encuentres estas inconsistencias, es probable que hayas identificado una app maliciosa.

Actividades sospechosas en tus cuentas

El Samsung Galaxy Z Flip3 recibe el parche de seguridad de Android de mayo en España Christian Collado Difoosion

Los hackers no se conforman con acceder a tu móvil; su objetivo final son tus cuentas online y la información valiosa que contienen. Por eso, la revisión debe extenderse más allá del dispositivo físico.

En tus redes sociales, busca publicaciones que no hayas hecho, cambios en la configuración de privacidad o nuevos contactos que no reconozcas. Los hackers a menudo usan cuentas comprometidas para difundir más malware o realizar estafas. Si encuentras actividad sospechosa, es probable que los atacantes hayan obtenido tus credenciales desde el móvil hackeado.

La situación se vuelve crítica cuando aparecen movimientos bancarios no autorizados o compras que no has realizado. Los delincuentes pueden usar la información guardada en tu móvil para acceder a tus aplicaciones financieras. Por eso es vital revisar frecuentemente tus extractos bancarios y activar notificaciones instantáneas para cada transacción.

Además, presta atención a las notificaciones de seguridad que recibes por email. Si te llegan avisos de inicios de sesión desde ubicaciones extrañas o dispositivos desconocidos, alguien está usando las credenciales almacenadas en tu móvil comprometido. No ignores estos avisos; son tu última línea de defensa antes de perder completamente el control de tus cuentas.