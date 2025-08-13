El curioso accesorio que Rosalía utiliza para romper con su adicción al móvil (y que puedes comprar por menos de 10 euros)

Una preocupación recurrente en la sociedad actual tiene que ver con los más jóvenes y con el tiempo que pasan delante de las pantallas. Los últimos estudios revelan que más del 70% de los niños con edades comprendidas entre los diez y los quince años tienen ya disponen de teléfono móvil, cifra que se eleva al 96% en el caso de los adolescentes de más de quince años.

Los riesgos de pasar largos periodos de tiempo ante una pantalla y en especial, la imposibilidad de acortar ese uso, generan preocupación también entre la comunidad médica, que alerta de los riesgos que puede haber para la salud mental. Ante este tipo de situaciones siempre viene bien contar con un referente popular y saber cuál es su experiencia con el uso del móvil y con los métodos para limitar el tiempo de conexión con él, y Rosalía ha mostrado el camino.

Un dispositivo para evitar el uso excesivo del móvil

La artista internacional concedió una entrevista a la publicación neoyorquina Paper Magazine en la que, entre otras cuestiones, no escondió que desde hace algún tiempo cuenta con un dispositivo que le ayuda a estar menos tiempo con el teléfono móvil en la mano. Se trata de una caja de bloqueo portátil en la que introducir el teléfono y que cuenta con un temporizador, con lo que hasta que no se termina el tiempo que se ha establecido en él no se puede sacar el dispositivo. Un método drástico pero que parece efectivo si atendemos a las palabras de la cantante.

Rosalía señalaba que el motivo de hacerse con ese mecanismo venía de haber detectado la falta de atención que en los procesos creativos puede suponer la distracción de pensar de forma constante en cuantas plataformas hay a disposición del usuario en el teléfono: “La conexión constante a internet crea distracciones, y para crear o hacer algo, es necesario dejarlas de lado. Especialmente con la tecnología y las redes sociales, hay que saber cuándo parar, pero yo personalmente no lo sé”, apuntó la estrella de San Cugat del Vallés.

Diseño y dimensiones de la caja con temporizador que comercializa Aliexpress Aliexpress

Rosalía no ocultó la complejidad de esa disciplina de saber parar, buscando tanto una pequeña confidencia como la empatía de su legión de seguidores, y en ese punto fue cuando confesó que se sirve de un dispositivo especialmente diseñado para limitar el uso del móvil:

“Así que tengo una caja con un temporizador donde puedo meter mi teléfono y no se abre hasta que se acaba el tiempo. Es muy útil, jaja”

Se trata por tanto de un método novedoso y que si hacemos caso a las palabras de Rosalía también es eficaz. Se puede encontrar por menos de diez euros en plataformas de comercio electrónico como Aliexpress y apunta a ser un buen método de autocontrol y disciplina para aquellos que empiecen a pensar que ven pasar demasiadas horas del día estando delante de una pantalla y que quieran poner una solución.

La recomendación de toda una figura e icono para una generación como lo es Rosalía a buen seguro que invita también a muchos adolescentes a replantearse el tiempo que dedican al mundo virtual en detrimento del mundo real.