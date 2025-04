Elon Musk, CEO de Tesla, recomienda uno de sus productos ante apagones: "La vida de su familia podría depender de ello"

El 28 de abril de 2025 será una fecha que todos recordaremos. En ella se produjo el mayor apagón eléctrico de la historia de España, durante el cual millones de ciudadanos no pudieron llamar, cocinar o, simplemente, calentar comida.

Para que esto no te vuelva a suceder, Elon Musk propone una solución. El magnate recomienda un paquete de Tesla, la empresa de la que es CEO, para mantener el suministro eléctrico ante apagones: sus placas solares y la batería Powerwall. En una conferencia durante el pasado enero, se refirió a este paquete, indicando que, mediante él, puedes tener energía durante días, aunque la red eléctrica se caiga. Incluso afirmó que "la vida de tu familia podría depender de ello".

El pasado 29 de enero de 2025, Musk participó en una conferencia para analizar los resultados de Tesla durante el cuarto trimestre de 2024 y el año completo. Durante una parte del evento, un inversor preguntó si Tesla había abandonado su idea de expandir su techo solar, un proyecto presentado por la multinacional en 2016 que no ha gozado del éxito esperado.

Según recoge Electrek, primero respondió un portavoz de la compañía, quien dijo que el techo, junto a la batería Powerwall, que almacena la energía, continúa siendo parte fundamental de su portafolio de productos residenciales. No obstante, también comunicó que Tesla ya no se encarga de instalar los techos, sino que prefiere fabricar las unidades para enviarlas a la industria del techado.

Tras ello, intervino Musk. Este pronunció un pequeño discurso acerca de los beneficios de su producto:

Sin embargo, no se detuvo ahí, sino que insistió en la posibilidad de que las placas y la batería salven la vida de tu familia:

“La vida de tu familia podría depender de ello y, en términos de conveniencia, tus hijos no te van a gritar porque sus computadoras no funcionan, se fue la luz y no pueden cargar su teléfono. Eso pasa de verdad. Literalmente, ni siquiera puedes llamar a nadie porque tu teléfono se quedó sin batería.”