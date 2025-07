Estos son los juegos que llegarán a Apple Arcade en agosto

Apple ha anunciado los nuevos juegos que llegarán a Apple Arcade el próximo mes de agosto. Un total de cuatro nuevos juegos llegarán a la plataforma a partir del próximo 7 de agosto y se sumarán al catálogo del servicio. Un catálogo que no para de crecer todos los meses con la llegada de títulos como Angry Birds Bounce que, además, llegó de forma exclusiva.

Y es que llegará el mítico Worms con Across Worlds, Play-Doh que nos invitará a crear personajes que podrán cobrar vida en un mundo completamente nuevo. Y para quienes buscan algo más, se suman un juego de estrategia y otro de rompecabezas que completan una experiencia de lo más variada. A continuación, te contamos de qué tratan cada uno de los nuevos juegos.

Estos son los 4 nuevos juegos que llegarán a Apple Arcade en agosto

El mes pasado, llegaron a Apple Arcade títulos destacados como Angry Birds Bounce, Crayola Scribble Scrubbie+. Kingdom Rush: Alliance TD+ o Suika Game, un juego que se hizo viral recientemente. En agosto, Apple Arcade tendrá cuatro nuevos juegos y son los siguientes:

En primer lugar, llegará Everybody Shogi. Un clásico de la estrategia japonesa da el salto a Apple Arcade con gráficos vibrantes, controles intuitivos y escenarios que recuerdan a un puzzle de los de siempre. Lo mejor de esta versión es que podrás jugar partidas en tiempo real con personas de todo el mundo y disfrutar de juego cruzado sin interrupciones.

Por otro lado, también se lanzará Play-Doh World. Del mundo real a la pantalla, Play-Doh World te invita a crear personajes que cobran vida. Puedes inventar animales para el zoológico o peinados imposibles en el salón de belleza. Con varias zonas interactivas, es un título perfecto para que grandes y pequeños disfruten desde sus dispositivos, con contenido que se irá actualizando con el tiempo.

Además, Apple Arcade también recibirá Worms Across Worlds, un clásico donde los haya. En esta nueva entrega, el profesor Worminkle ha desatado experimentos que amenazan la realidad, y los guerreros invertebrados deben viajar por cinco dimensiones distintas para detener el caos. Podrás luchar en solitario o en multijugador, disfrutando de la esencia clásica de la saga con gráficos renovados y escenarios que te atraparán en cada batalla.

Y, por último, y no menos importante, llegará Let's Go Mightycat. En este spin-off de The Battle Cats, podrás personalizar a tu gato con diferentes elementos mientras te embarcas en la misión de rescatar a tus amigos. Para lograrlo, tendrás que superar puzles y conquistar planetas para el "Imperio Felino", viajando desde paisajes verdes hasta rincones lejanos del universo.