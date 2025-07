Google te dirá exactamente hace cuánto hablaste con cada persona

Una de las aplicaciones de Google más usadas y más desconocidas es, sin lugar a dudas, su app de Contactos, ya que, a pesar de que la usamos a diario, suele pasar desapercibida en nuestro smartphone.

Otra de las causas que explican esta poca popularidad es que la compañía de Mountain View no suele actualizar esta app demasiado a menudo y una buena prueba de ello es que, a principios de año, conocimos una nueva función llamada VIPs que te permitirá organizar automáticamente a tus personas más importantes, mostrando conversaciones recientes y recuerdos compartidos de forma prioritaria, la cual todavía no ha sido implementada ampliamente.

Pues bien, ahora la gran G ha decidido mejorar su app de Contactos con la inclusión de una nueva funcionalidad que te recordará las últimas llamadas y mensajes que has intercambiado con cada persona.

Contactos de Google ya te muestra las últimas llamadas y mensajes en los perfiles de contacto

Los chicos del medio especializado Android Authority han descubierto que la última versión de la app de Contactos de Google, cuyo número de compilación es v4.58.27, incluye una nueva función que te permite ver la actividad reciente de un contacto dentro de su perfil.

De esta forma, Google está integrando las características del clásico widget de contacto único, el cual dispone de atajos para llamar o enviar mensajes de texto rápidamente al contacto y muestra los mensajes de texto más recientes con el mismo, en las páginas de perfil de su app Contactos.

Tal como puedes apreciar en las capturas de pantalla que te dejamos bajo estas líneas, la aplicación Contactos de Google ha agregado una nueva sección llamada "Actividad reciente" a los perfiles de los contactos, la cual te muestra las llamadas y los mensajes recientes con ese contacto y para que esta nueva funcionalidad pueda operar tendrás que darle permisos a la app para acceder a tus registros de llamadas y de mensajes de texto.

La nueva pestaña "Actividad reciente" de la app de Contactos de Google Propio

Una vez que le hayas concedido dichos permisos a la app de Contactos de Google, dentro de la nueva pestaña "Actividad reciente" verás las últimas llamadas y mensajes intercambiados con ese contacto y podrás interactuar con ellos. Así, si tocas en la última llamada con ese dicho contacto se abrirá la app de teléfono predeterminada de tu smartphone para que puedas llamarlo rápidamente y si pulsas en el último mensaje con ese contacto se ejecutará la aplicación de mensajería que tengas configurada por defecto.

En relación con los mensajes de texto, debes saber que esta nueva función de la app de Contactos de Google es compatible tanto con mensajes SMS como RCS y que solo te muestra los mensajes que contengan texto, de tal forma que si el último mensaje es una imagen, la sección "Actividad reciente" te mostrará el mensaje inmediatamente anterior que contenga texto.

Asimismo, en el caso de que la aplicación Contactos de Google no encuentre ningún registro de llamadas o mensajes de un contacto en concreto, dicha app no mostrará la nueva pestaña "Actividad reciente" en la página del perfil del mismo.

Contactos de Google también te permite ocultar los contactos importados desde otras apps

Pero la nueva sección "Actividad reciente" no es la única novedad que ha llegado recientemente a la aplicación Contactos de Google, ya que esta también se ha actualizado con un nuevo botón llamado "View-only contacts from connected apps" (Contactos de solo lectura de aplicaciones conectadas) gracias al cual vas a poder decidir si mostrar u ocultar los contactos que has importado desde otras aplicaciones.

Contactos de Google te permite ocultar los contactos importados desde otras apps Propio

Como puedes apreciar en las capturas de pantalla que te dejamos sobre estas líneas, este nuevo botón está ubicado en la parte inferior del menú de configuración de la app de Contactos y al pulsarlo te muestra dos opciones para escoger: Hide from list (Ocultar de la lista) o Show in list (Mostrar en la lista).