El iPhone 17 Pro podría haber sido cazado en público antes de tiempo

Aunque todavía faltan semanas para su presentación oficial, el iPhone 17 Pro podría haber sido visto por primera vez en público. Unas imágenes compartidas por @Skyfops en Xmuestran un misterioso dispositivo que ha desatado especulaciones. ¿Es real o una simple falsa alarma? Todo apunta a lo segundo, pero nunca se sabe.

Las imágenes, algo borrosas, muestran a una persona con gafas reflectantes sujetando un iPhone dentro de una funda negra gruesa. A su lado, también sostiene lo que parece ser un iPhone 16 Pro con una pegatina en la parte trasera, quizá para ocultar un código que Apple utiliza internamente para rastrear dispositivos en pruebas.

¿Primer vistazo al iPhone 17 Pro?

El detalle más curioso está en la parte trasera del supuesto prototipo: una protuberancia rectangular con orificios en la esquina superior derecha. Según los rumores, el nuevo módulo de cámaras del iPhone 17 Pro tendrá el flash LED, el micrófono trasero y el escáner LiDAR alineados verticalmente. ¿Coincidencia?

Mark Gurman, de Bloomberg, ha compartido las fotos y ha comentado: “This looks legit.” ¿Lo dice en serio o con sarcasmo? Esa es otra incógnita. Lo único claro es que la historia huele a rumor veraniego de manual, de esos que tanto nos gustan antes de una keynote.

Para añadir más misterio, @Skyfops asegura que uno de los hombres de la foto era de seguridad y trató de tapar el dispositivo con su cuerpo. Supuestamente, todo ocurrió en Los Ángeles, según la bio del perfil. Nada confirmado, pero el hype está servido.

Incluso si fuese un iPhone 17 Pro real, las fotos no revelan nada que no hayamos oído ya. Pero oye, se agradece revivir la emoción de los viejos tiempos: una imagen borrosa, un rumor jugoso y el gusanillo previo a septiembre. Y este no es el único rumor que ha surgido recientemente, ya que ya conocemos un total de once novedades sobre los próximos iPhone, así como sus colores, entre los que podría destacar un tono anaranjado.