Microsoft publica una lista de los empleos más amenazados por la IA y los más seguros

¿La inteligencia artificial me reemplazará en el trabajo? Esta pregunta se la hacen millones de personas, pero, ¿cuáles son los empleos más propensos a ser realizados por la IA? Microsoft ha publicado una lista con los más amenazados por la IA y los que no.

Dicha lista se ha efectuado mediante más de 200.000 interacciones de usuarios con Copilot, la IA de Microsoft. Mediante ellas se ha calculado hasta qué punto puede una IA asumir funciones laborales en distintas ocupaciones. El objetivo, según la propia Microsoft, no es predecir despidos masivos, sino mostrar qué trabajos pueden beneficiarse del uso de herramientas como ChatGPT o Copilot.

Qué trabajos están más amenazados por la IA y cuáles menos

Como hemos indicado, Microsoft analizó más de 200.000 interacciones anónimas de usuarios con su herramienta Copilot, de las que eliminó los datos personales. A partir de ellas generó una puntuación de “aplicabilidad de IA”, que no mide el riesgo de despido directo, sino la posibilidad de que la IA pueda desempeñar funciones propias de ese puesto.

Los trabajos con mayor probabilidad de ser automatizados son aquellos relacionados con la comunicación, la redacción y la atención al cliente. Todos comparten un fuerte componente digital, tareas repetitivas y basadas en lenguaje natural, un terreno en el que los modelos de IA generativa ya demuestran una notable soltura.

No obstante, el estudio también enumera aquellos menos propensos a ser reemplazados. Muchos trabajos continúan requiriendo presencia física, habilidades manuales o contacto humano directo, ámbitos en los que la IA todavía no puede competir.

Los 40 empleos más susceptibles de ser reemplazados por IA

Intérpretes y traductores Historiadores Auxiliares de vuelo y asistentes de pasajeros Representantes de ventas de servicios Escritores y autores Representantes de atención al cliente Programadores de herramientas CNC Operadores telefónicos Agentes de viaje Locutores de radio y DJs Empleados de bolsa y valores Educadores en gestión agrícola y del hogar Teleoperadores Conserjes de hotel Politólogos Reporteros, analistas de noticias y periodistas Matemáticos Redactores técnicos Correctores y editores de estilo Anfitriones y recepcionistas Editores Profesores universitarios de negocios Especialistas en relaciones públicas Promotores de productos y demostradores Agentes de ventas publicitarias Empleados de nuevas cuentas bancarias Asistentes estadísticos Dependientes de mostrador y alquiler Científicos de datos Asesores financieros personales Archiveros Profesores universitarios de economía Desarrolladores web Analistas de gestión Geógrafos Modelos Analistas de estudios de mercado Operadores de telecomunicaciones de emergencia Operadores de centralitas Profesores universitarios de biblioteconomía

Los 40 empleos menos susceptibles de ser reemplazados por IA

Operadores de dragadora Obreros de construcción de puentes Operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua Moldeadores y fabricantes de núcleos de fundición Operadores de equipos para tendido y mantenimiento de vías férreas Operadores de martinetes Lijadores y acabadores de suelos Camilleros / auxiliares hospitalarios Operadores de lanchas a motor Operadores de maquinaria forestal Operadores de maquinaria para pavimentar, compactar y asfaltar Personal de limpieza de habitaciones Peones en campos petroleros Techadores Operadores de compresores de gas y estaciones de bombeo Ayudantes de techadores Fabricantes de neumáticos Asistentes quirúrgicos Masajistas terapéuticos Técnicos médicos en oftalmología Operadores de carretillas y tractores industriales Supervisores de bomberos Albañiles de cemento y acabadores de concreto Lavaplatos Alimentadores y descargadores de máquinas Operadores de máquinas de envasado y llenado Preparadores de equipos médicos Trabajadores de mantenimiento de carreteras Ayudantes de operarios de producción Prostodoncistas Reparadores y cambiadores de neumáticos Ingenieros navales Instaladores y reparadores de cristales de automóviles Cirujanos orales y maxilofaciales Otros operadores de plantas y sistemas Embalsamadores Ayudantes de pintores, enlucidores, etc. Especialistas en retirada de materiales peligrosos Auxiliares de enfermería Flebotomistas

La IA puede ser una herramienta, no un sustituto

En cualquier caso, que una IA resulte capaz de asumir ciertas tareas no implica que vaya a sustituir automáticamente a quien las realiza, como han afirmado ciertos gurus de la tecnología. Muchas de estas herramientas están pensadas para complementar el trabajo humano, no para eliminarlo. De hecho, hay precedentes: la aparición de los cajeros automáticos no acabó con los empleados de banco, sino que cambió su papel dentro de la oficina.

El futuro dependerá tanto del desarrollo tecnológico como de las decisiones políticas, económicas y sociales que se tomen. Automatizar un puesto es posible, pero no siempre es rentable, ético o deseable. Lo que sí está claro es que la frontera entre lo que puede hacer una IA y lo exclusivamente humano está en movimiento, y es que la inteligencia artificial cada vez avanza más.