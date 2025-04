Modo supervivencia extremo: los trucos definitivos para estirar la batería de tu móvil durante horas (o días) en un apagón

Una de las principales preocupaciones que tuvimos todos durante el día de ayer es que el smartphone se nos quedara sin batería, ya que, como no había red móvil ni electricidad, si se nos apagaba no íbamos a poder cargarlo salvo que tuviéramos una batería externa con carga suficiente.

Por esta razón, el día después del mayor apagón de España en su historia, hoy te venimos a descubrir los mejores trucos para alargar la batería de tu móvil durante horas (o días) en un apagón.

Reduce el brillo de la pantalla del smartphone

Como ya sabrás, la pantalla es uno de los componentes de hardware de un terminal que más energía consumen, así que, si quieres reducir el gasto de batería de tu móvil durante un apagón como el de ayer, lo primero que deberías hacer es desactivar el brillo automático en tu smartphone y reducir el brillo hasta un nivel que te permita ver la pantalla perfectamente y ajustarlo en función de la cantidad de luz natural disponible.

Configura la pantalla para que se apague más rápido

Siguiendo con la estrategia anterior, otro sencillo truco que te permitirá minimizar el consumo de energía provocado por el uso de la pantalla del móvil es acceder a los ajustes de esta y reducir el intervalo de tiempo que debe pasar hasta que esta se bloquee, ya que de esta forma evitarás que la pantalla se mantenga encendida durante varios minutos, aunque no estés usando el smartphone.

Activa el modo oscuro en tu terminal

Asimismo, para lograr que en el consumo de batería de la pantalla disminuya, además de minimizar el nivel de brillo y reducir el tiempo de espera de la misma, también es recomendable que actives el modo oscuro en tu smartphone. Esto es así porque, como la gran mayoría de móviles del mercado cuentan con pantallas OLED o AMOLED, el modo oscuro se encarga de apagar los píxeles negros en este tipo de paneles, algo que reduce el consumo de energía y prolonga la duración de la batería.

Desactiva el modo Always On Display

Si tú también sueles llevar activado el modo Always On Display o "Pantalla siempre activa" en tu móvil, en el caso de que vuelva a haber un apagón como el de ayer, una de las primeras cosas que deberías hacer es desactivarlo, ya que esta función consume bastante batería y al no haber red móvil pierde su utilidad principal porque, obviamente, no te van a llegar notificaciones.

Habilita el modo de ahorro de batería en tu smartphone

Una acción sencilla que puedes realizar para reducir el consumo energético de tu dispositivo móvil en caso de apagón es activar el modo de ahorro de energía, el cual está disponible en todos los smartphones del mercado. Este modo se encarga de reducir el brillo de la pantalla, de activar el modo oscuro, de desactivar las conexiones inalámbricas cuando no están en uso, de cambiar el tipo de red para ahorrar datos (puede cambiar de 5G a 4G automáticamente) y de desactivar algunas animaciones del sistema.

Activa el modo avión en tu terminal

Por último, si hay un apagón generalizado como el de ayer en el que no funciona ni el wifi ni la red móvil, nuestra última recomendación es que actives el modo avión en tu smartphone, ya que este desactiva todas las conexiones inalámbricas del mismo como el wifi, los datos móviles, el bluetooth, el NFC y el GPS. Al hacer esto conseguirás mitigar el consumo de batería generado por estas conexiones y estirar la batería de tu terminal hasta que vuelva la luz y la cobertura móvil.