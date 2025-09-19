Nos colamos en la fiesta Logitech G PLAY 2025 con The Grefg y toda una artillería de nuevos productos gaming

Cines Callao se vistió de gala para acoger el Logitech G PLAY 2025. El histórico edificio en el corazón de Madrid fue elegido por la marca de gaming para presentar sus nuevos productos, los cuales abarcan desde el Sim Racing (simulador de carreras), hasta los eSports, pasando por el streaming y gaming en cualquier plataforma.

Nosotros vivimos de primera mano el evento para probar las novedades de Logitech, que colaboró con grandes marcas, como McLaren Racing y NVIDIA, para los lanzamientos. Sin embargo, el evento fue más que un escaparate de productos, sino también una alfombra roja que pisaron estrellas del mundo del streaming, desde Abby y Pereira, hasta el propio The Grefg.

Así fue el Logitech G PLAY 2025

Todo el mundo estaba pendiente de que The Grefg subiese al escenario Pablo Hernando

La multitud se abarrotó en frente de Cines Callao, el mítico edificio en la Plaza del Callao, situado en la aorta de la capital. Decenas de jóvenes querían ver de primera mano a sus streamers más conocidos, y así fue, porque a lo largo de la tarde pasaron caras tan reconocidas como Flakked, Abby, Pereira, bydaviiz, Mery Soldier o un The Grefg que capitalizó todas las miradas.

El público expectante mucho antes de que llegasen las caras más reconocidas Pablo Hernando

Dentro del edificio de varias plantas, en la sala subterránea, se produjo una presentación de todos los productos de Logitech. Participaron desde la propia CEO de la compañía, Hanneke Faber, hasta varios streamers, entre los que destacó Grefg, quien detalló como empezó subiendo vídeos a YouTube para ver qué pasaba se convirtió en su modo de vida, hasta erigirse como el streamer con más seguidores a nivel global.

Hanneke Faber, de Logitech Logitech

Tras ello acudimos a la sala principal de Cines Callao, donde probamos de primera mano los nuevos productos de Logitech, de la que hablaremos a continuación.

Sim Racing: realismo al volante con McLaren y TRUEFORCE

Uno de los protagonistas de la jornada fue el Sim Racing, un terreno donde Logitech G se ha hecho fuerte. La compañía presentó el RS 50 Direct Drive Wheel Base, un motor direct-drive capaz de alcanzar hasta 8 Nm de par máximo. Gracias a la tecnología TRUEFORCE, el sistema traduce la física del videojuego en sensaciones táctiles con un nivel de realismo difícil de igualar.

El nuevo RS 50 Direct Drive junto a los anteriores volantes de Logitech Pablo Hernando

Esta base se complementa con los RS Pedals, pedales con freno de célula de carga de 75 kilos y posiciones ajustables, diseñados para quienes buscan precisión y durabilidad en cada sesión. Estaban fuertes, te aseguramos que no se moverán aunque los presiones.

Los RS Pedals de Logitech Pablo Hernando

La colaboración con McLaren Racing añadió un toque de exclusividad. La McLaren Racing Collection incluye los Logitech G A50 X McLaren Racing Edition Wireless Headset, auriculares inalámbricos de nivel profesional; el RS Formula Wheel, inspirado en la experiencia de los monoplazas de Fórmula 1 y el cockpit Playseat Formula Instinct, que replica con detalle la posición de conducción real. Estas incorporaciones buscan llevar la experiencia de sim racing a la competición profesional.

La colección McLaren al completo Pablo Hernando

eSports: cada milisegundo cuenta

No podía ser de otra forma, hubo varias novedades de gaming en PC Pablo Hernando

En el ámbito de los eSports, Logitech G mostró la nueva Serie PRO de ratones. Con estas innovaciones, la marca busca responder a las demandas de quienes buscan cada milisegundo de ventaja en la competición.

Etapas de creación de los ratones Pablo Hernando

El PRO X2 SUPERSTRIKE destaca por sus gatillos hápticos inductivos, capaces de ofrecer clics más realistas y una retroalimentación inmediata.

A su lado, el PRO X SUPERLIGHT 2c apuesta por un formato reducido y ultraligero que conserva la precisión de la plataforma SUPERLIGHT 2.

El PRO X SUPERLIGHT 2c promete ser más ligero que nunca Pablo Hernando

Por otro, el G515 RAPID TKL es el nuevo teclado de perfil bajo de la marca. Con un grosor de apenas 22 mm y switches analógicos magnéticos, permite ajustar la activación de cada tecla desde 0,1 mm, ofreciendo una respuesta casi instantánea. El chasis tenkeyless y los materiales premium de acero inoxidable refuerzan su durabilidad. Busca posicionarse como una herramienta de alto nivel tanto para jugar, pero también que ofrezca un buen nivel de escritura.

El G515 RAPID TKL en blanco Pablo Hernando

El futuro del streaming pasa por la IA

El streaming también tuvo un papel destacado. Streamlabs, parte del ecosistema de Logitech, presentó un agente de inteligencia artificial creado con la tecnología NVIDIA ACE y Audio2Face.

Esta herramienta no solo gestiona escenas y comenta partidas en tiempo real, sino que también genera automáticamente clips de momentos destacados. Incluso incorpora un avatar virtual capaz de actuar como copresentador. Para los creadores, supone una ayuda técnica y creativa que antes solo estaba al alcance de equipos profesionales.

Nuevos auriculares para ordenador y consola

A20X Lightspeed en el stand de auriculares Pablo Hernando

Por un lado, los auriculares inalámbricos G321 ofrecen audio de alto rendimiento y conectividad estable con la tecnología LIGHTSPEED, además de comodidad para sesiones largas gracias a su diseño ligero y transpirable.

Los jugadores de consola tampoco se quedaron fuera. Logitech G presentó los A20 X Wireless, diseñados para alternar entre dos consolas y un dispositivo móvil con solo pulsar un botón. Gracias a la tecnología PLAYSYNC AUDIO, permiten cambiar de plataforma sin cortes, algo clave en un entorno cada vez más multiplataforma. Incorporan micrófono de calidad broadcast, drivers PRO-G y perfiles de audio personalizables, además de un diseño ligero y fabricado con materiales reciclados.

Disponibilidad de los nuevos productos

La sala principal de Cines Callao se convirtió en un stand de los nuevos productos Pablo Hernando

En cuanto a disponibilidad, los nuevos productos anunciados ya están en preventa a través de la web oficial de Logitech G y comenzarán a llegar al retail durante los próximos dos trimestres. Esto incluye tanto los periféricos orientados a la élite competitiva como las opciones más accesibles, con precios que varían según las gamas y características.

Más allá del hardware, Logitech G también mostró avances en software. La nueva función Games dentro de G HUB centraliza bibliotecas de juegos de múltiples plataformas, como Steam, Xbox Cloud Gaming o Epic Games Store.

A ello se suman presets compartidos por la comunidad y una integración más profunda con tecnologías propias como LIGHTSYNC, que sincroniza iluminación con la acción en pantalla, o TRUEFORCE, que amplifica la inmersión en simuladores.

Logitech afirma que no se trata únicamente de ofrecer periféricos más rápidos o precisos, sino de crear un ecosistema donde cualquier persona pueda disfrutar del videojuego de manera más inmersiva y accesible, sin importar su nivel. En palabras de Ujesh Desai, vicepresidente de la compañía, “el gaming es una pasión compartida por más de tres mil millones de personas”, lo que deja claro la importancia de esta industria, que solo va a más.