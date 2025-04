Esta estación solar portátil te da luz, batería y tranquilidad cuando todo lo demás falla

Las infinitas horas sin luz que vivimos ayer nos dejaron a millones de personas desconectadas, literalmente. Sin nevera, sin internet, sin móvil y sin poder cargar ni una linterna. Y es entonces, cuando todo se apaga, cuando echas de menos no solo un enchufe que funcione, sino una fuente de energía real, fiable y autónoma.

Esta estación solar portátil FlashFish es justo eso: una solución que no depende de red eléctrica, que se carga con el sol y que puede alimentar desde tu móvil hasta una nevera pequeña o tu ordenador portátil. Y no, no hace falta vivir en el campo para querer una, solo hace falta haber vivido un apagón.

Recarga lo que necesites desde cualquier parte con esta estación FlashFish

Puede que no estés familiarizado con el concepto de estación de energía solar porque hasta ayer mismo la mayoría de nosotros no nos habíamos planteado necesitar una. Podemos empezar diciendo que no es una simple power bank sino que es una auténtica central eléctrica portátil, una batería de gran capacidad que no solo te permite cargar dispositivos como móviles o tablets, sino que también te permitirá alimentar verdaderos aparatos eléctricos, como una lámpara, una mini nevera o un ordenador portátil.

Y no lo hace con enchufes improvisados ni con conexiones imposibles. Lo hace con una interfaz clara, organizada y con salidas útiles y comunes. De ahí que tenga un enchufe tradicional AC, como los enchufes de casa, puertos USB, tanto A como C, salidas DC para otros aparatos. Lo mejor es que viene con su propio panel solar plegable de 100 W y eso significa que, en situaciones como la de ayer, puedes recargar la estación solo con el sol, lo que te da una libertad energética real que te cubrirá ante cualquier "por si acaso".

Piensa que hablamos de una batería de 292 Wh y de 320 W de potencia de salida. Para que te hagas una idea, será energía suficiente para cargar hasta 25 veces un smartphone común o mantener una lámpara LED funcionando durante varias noches. Y, si necesitas alimentar varios dispositivos a la vez, podrás hacerlo sin problema porque tiene capacidad para uso simultáneo.

Afortunadamente, no se necesitan grandes conocimientos para utilizar esta estación de energía. Cuenta con una pantalla frontal en la que podrás ver el porcentaje de batería restante, cuánta energía está entrando en caso de que se esté cargando y cuánta está saliendo en caso de que estés alimentando algún aparato. Todo en cifras bien grandes, iluminadas y fácil de entender. En definitiva: una completa estación que podrás guardar en casa, llevar en el coche o en alguna escapada sin que suponga una carga enorme.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.