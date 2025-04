Este altavoz JBL es una gran recomendación por su sonido premium, resistencia al agua y 12 horas de batería

Si eres de esas personas que no puede pasar un solo día sin escuchar música (yo también me incluyo), una de las mejores compras que puedes hacer de cara al verano es un altavoz portátil que no solo sea capaz de brindarnos un audio potente, sino una gran resistencia y autonomía para que la música pare cuando tú quieras. Todo esto, y mucho más, nos lo ofrece este JBL Flip 6, el cual arrasa en ventas y vuelve a estar algo más barato.

Este popular altavoz de la marca JBL tiene un precio recomendado de 149,99 euros que en estos momentos puedes dejar en el olvido, ya que está disponible por unos 98,35 euros en Amazon, lo que se traduce en un ahorro de algo más de 51 euros con su compra. Y créeme, por este precio es complicado encontrar otras alternativas que reduzcan un sonido de tanta calidad como este.

Compra el altavoz JBL Flip 6 con más de 50 euros de descuento

El JBL Flip 6 es uno de los mejores altavoces portátiles que puedes encontrar en el mercado, ya que ofrece una excelente relación calidad-precio. Una vez lo pruebes, no querrás dejar de utilizarlo. Cuenta con un diseño compacto y en forma cilíndrica que sigue la línea habitual de la marca, además de que está recubierto con una malla de tela resistente que protege su interior y tiene unos embellecedores de goma en los extremos para amortiguar posibles golpes tras una caída. Sin dejar de lado que tiene un peso de 550 gramos que facilita más su transporte.

Pero centrémonos en lo importante, que es su calidad de sonido. JBL siempre ha sido sinónimo de buena calidad de audio, y en este altavoz en cuestión nos encontramos integrados un tweeter independiente, un woofer y dos radiadores pasivos que en su conjunto llegan a alcanzar una potencia RMS de 30 W. La nitidez y los bajos profundos no solo invadirán nuestro entorno, sino que cada canción que reproduzcamos se escuchará incluso a una larga distancia.

Por otro lado, cabe mencionar que este tipo de dispositivos se suele usar sobre todo cuando llega el buen tiempo. Y para que no tengas que preocuparte cuando vayas a la piscina, playa o hagas una excursión a la montaña, dispone de una certificación IP67 que lo hace resistente tanto el polvo como el agua. Y para cuando quieras montar tus propias fiestas, incluye una función PartyBoost que nos permite conectarlo con otros altavoces JBL compatibles para reproducir las mismas canciones de forma simultánea y así crear un ambiente más envolvente.

En cuanto a la autonomía, no se queda atrás al incorporar una batería de 4.800 mAh que llega a ofrecernos hasta 12 horas de reproducción continua y su tiempo de carga es de aproximadamente 2,5 horas mediante un cable USB-C. Sin dejarnos en el olvido que se conecta con nuestro smartphone u otros dispositivos a través de Bluetooth 5.1 y, para rematar, podemos personalizar el sonido a nuestro gusto desde la app JBL Portable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.