Este dron DJI para principiantes no requiere de licencia, graba en 4K y está rebajado por menos de 180 euros

Hace unos meses me lancé a la aventura y me compré un dron. Quería grabar paisajes espectaculares, algunos partidos de pádel con amigos, llevarlo de viaje para luego montar mis propias películas o para cualquier otra cosa que se me ocurra. Y ya te adelanto que no, no necesitas un modelo caro ni una licencia para empezar en este mundillo. De hecho, si tuviera que recomendarte un dron ideal para iniciarte, sin duda sería el DJI Neo, especialmente ahora que está en oferta.

Este dron de la popular marca DJI aterrizó en el mercado hace apenas unos meses y está arrasando en ventas. Y ya no solo por la calidad que ofrece, que también, sino porque se trata de un modelo que puede pilotar cualquier persona. Pero la buena noticia es que, a pesar de tener un precio recomendado de 199 euros que lo hace bastante accesible, ahora lo puedes encontrar algo más barato gracias a un descuento de 20 euros que lo deja por unos 179 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt.

Compra el dron DJI Neo con descuento por menos de 180 euros

DJI Neo DJI

El novedoso DJI Neo es un dron ultracompacto que recomiendo especialmente si estás pensando en iniciarte en el mundo de la grabación aérea. Más allá de que cabe en la palma de la m ano, una de sus grandes ventajas es que no requiere licencia para volarlo, ya que pesa solo 135 gramos, lo que lo sitúa dentro de las categorías A1 y A3, además de cumplir con la normativa europea de clase C0.

Por otro lado, viene con una cámara que incorpora unsensor de 12 megapíxeles que llega a ofrecernos unos resultados más que destacables, pues es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo. A esto debemos sumarle que utiliza un sistema de estabilización RockSteady que se encarga de reducir al mínimo las vibraciones causadas por el viento o los cambios de velocidad, ayudándonos a conseguir tomas suaves y profesionales incluso en condiciones menos favorables.

En cuanto a rendimiento, llega a alcanzar una distancia de vuelo máxima de 7 km y una velocidad en horizontal de 6 m/s. Sin pasar por alto que soporta rachas de viento de hasta 8 m/s. Eso sí, es importante tener en cuenta que no cuenta con detección de obstáculos como otros modelos de gama superior que ofrece la marca.

Y para mejorar tanto su seguridad como su resistencia, incluye unos protectores de hélices integrales que, a su vez, nos permiten despegar y aterrizar el dron en la palma de la mano sin correr ningún riesgo. Se controla fácilmente desde nuestro smartphone con la app DJI Fly, aunque, si prefieres una experiencia de uso más cómoda (algo especialmente útil en zonas con poca cobertura), siempre tienes la opción de adquirir por separado su mando de control DJI RC-N3.

Llegados a este punto, queda mencionar que dispone de cinco modos de vuelo autónomo con seguimiento, aunque el que más destaca es el modo QuickShot por hacer grabaciones con movimientos predefinidos y resultados dignos de una producción de cine.

En términos de autonomía, viene con una batería de 1.435 mAh que nos brinda hasta 18 minutos de vuelo en condiciones ideales. No es su apartado más destacable, pero para empezar tampoco está mal, pues incluso los modelos más avanzados no llegan a aguantar mucho tiempo más en el aire.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.