Este proyector de Xiaomi convierte cualquier habitación en un cine y cuesta menos de lo que esperas

A pesar de que me encanta el cine, cada vez me cuesta más ir a una sala de cine. Supongo que en parte es por el precio de las entradas, cada vez más elevado. Pero quizá también porque me estoy volviendo un poco cascarrabias, y escuchar conversaciones, ruidos y risas mientras disfruto de una película cada vez me molesta más. Serán cosas de la edad.

Así que he aprendido a disfrutar del cine en casa. Y aunque una smart tv avanzada, como la Samsung Neo QLED de la que te hablé hace unos días, siempre va a ser una buena opción, un buen proyector puede ser una opción más divertida y asequible. Por eso hoy me gustaría hablarte del Xiaomi Smart Projector L1, un modelo de mi fabricante favorito que hoy podemos comprar de oferta en AliExpres. Se queda a 190 euros, por debajo del precio que muestra en la tienda de Xiaomi, donde también está rebajado.

Xiaomi Smart Projector L1: una imagen más grande y con menos complicaciones

Probablemente lo primero que llame la atención de este proyector es lo poco que ocupa. Y es que, aunque muchos modelos se jactan de ser portátiles, este realmente lo es. Ten en cuenta que mide 118 x 142 x 176 mm y pesa solo 1,2 kilos, así que no tendrás problema en trasladarlo de un lugar a otro, incluso si quieres hacer la proyección fuera de tu casa. Lo podrás hacer con facilidad sin necesidad de mover muebles ni nada parecido, simplemente buscando una superficie nivelada sobre la que colocarlo.

Este proyector de Xiaomi es capaz de generar proyecciones de hasta 120 pulgadas, aunque es cierto que su punto más dulce está entre las 60 y las 100 pulgadas. En la práctica será algo parecido a tener un cine en casa, con unas dimensiones muy superiores a las que nos ofrecen nuestros televisores pero sin necesidad de instalar nada. Ofrece una resolución Full HD y un brillo de 200 lúmenes ISO. Es verdad que, como todos los proyectores, siempre se verá mejor a oscuras, pero también podrás disfrutar de un buen contraste y definición en entornos ligeramente iluminados.

A nivel de sonido, decirte que viene con dos altavoces de 3 W cada uno, compatibles además con Dolby Audio. Con esta combinación el resultado es más que digno, los diálogos se entenderán bien, habrá un buen nivel de volumen y nada de distorsión. Por supuesto, si buscas una experiencia más envolvente, siempre podrás recurrir a un altavoz externo como el JBL Xtreme 4, que ofrece una calidad sonora excelente. En cualquier caso, para un salón "normal", este proyector tiene potencia más que suficiente.

Otro punto a favor de este modelo es que viene con Android TV incorporado. Esto significa que, nada más encenderlo, podrás acceder a apps como Netflix, Disney+, Prime Video, Max y un largo etcétera. Gracias a esto no necesitarás conectar un Chromecast ni otros aparatos externos como un Amazon Fire TV para acceder a cualquier contenido en streaming.

Y no podemos olvidar que lo hace todo solo, tú solo tendrás que decidir qué quieres ver. El Xiaomi Smart Projector L1 se encargará de llevar a cabo un enfoque automático, corrección trapezoidal, detectar y evitar obstáculos, alinear la pantalla... Por eso te decía antes que lo podrás mover de un sitio a otro sin tener que perder tiempo en llevar a cabo configuraciones tediosas.

