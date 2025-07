Gran caída de precio para el Google Pixel 9 Pro XL, un móvil que es una apuesta segura a corto, medio y largo plazo

Esta oferta te interesa si estás buscando un móvil Android de gama alta que tenga una gran pantalla y un excepcional apartado fotográfico. El Google Pixel 9 Pro XL tiene un 25 % de descuento, y esto quiere decir que puede ser tuyo por 320 euros menos del precio recomendado. Por cierto, si no sueles cambiar de smartphone a menudo, este tiene 7 años de actualizaciones del sistema operativo y parches de seguridad, por lo que disfrutarás durante muchos años de la versión más reciente.

Vayamos al grano, cuánto cuesta. El Google Pixel 9 Pro XL de 128 GB tiene un PVPR de 1.199 euros, pero en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir por 899 euros en Google Store. No obstante, si aprovechas la oferta de Amazon será tuyo por 897 euros. No es el mínimo histórico, pero se acerca bastante. En cuanto a las reseñas por parte de los usuarios, son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Ahorra 320 euros comprando el Google Pixel 9 Pro XL en Amazon

Lo primero que entra por los ojos al ver el Google Pixel 9 Pro XL no es otra cosa que su impresionante pantalla LTPO AMOLED de 6,8 pulgadas. Es todo un espectáculo, no solo por ofrecer colores intensos, sino también por el pico de brillo de 3.000 nits, la tasa de refresco de hasta 120 Hz y su resolución de 2.992 por 1.344 píxeles. Ver vídeos y jugar a videojuegos es una gozada.

Al estar hablando de un smartphone de gama alta es importante que el procesador esté a la altura, y aquí, aunque el Google Tensor G4 es inferior en términos de potencia a los mejores chips de Qualcomm, da la talla en todo momento. Además, cuenta con 16 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Esto último no se puede ampliar. Si necesitas más espacio tienes dos opciones, recurrir a Google Drive u otro servicio de almacenamiento en la nube, o bien hacer copias de seguridad de tus fotos y vídeos en un SSD/HDD externo.

A la hora de hacer fotos este móvil te dejará sin palabras, para bien. Tiene un sistema de tres cámaras traseras que ofrece una gran versatilidad: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 48 megapíxeles y ultra gran angular de 48 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 42 megapíxeles. No menos importante es la grabación de vídeo, y el Google Pixel 9 Pro XL soporta hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. Por otro lado, no hace falta decir que este terminal tiene muchas funciones de IA.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar el Google Pixel 9 Pro XL. Es un móvil muy equilibrado y una gran opción por debajo de los 900 euros. Así que, si te gustaría probar Android stock y hacerlo en el mejor smartphone que ha lanzado Google hasta la fecha, no dejes pasar esta oferta.

